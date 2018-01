Módica, el desquite copero y lo que viene para Juventud: "Heredé un gran plantel"

Gustavo Módica tuvo que agarrar una brasa muy caliente en un momento álgido de Juventud Antoniana, tras la partida de Nazareno Godoy y luego de un fracaso rotundo, la no clasificación del santo a instancias decisivas. Además, tiene por delante el enorme desafío de dejar bien parado al muchas veces discutido “gremio” de los entrenadores locales.

Debutó con empate en un clásico típico de pretemporada, pero el que abre la llave de Copa Argentina que puede significar dejar afuera de competencia a un rival acérrimo con Gimnasia y Tiro. Y de cara a la revancha de mañana, a las 22, en el Gigante del Norte, el estratega salteño palpitó un desquite con un alto nivel de tensión. “En el Martearena fue feo porque estamos en pleno proceso de pretemporada y jugar un partido de la intensidad de un clásico te pasa factura. Pero fue demasiado bueno para quince días de trabajo que llevamos. En el manejo del partido fuimos un poquito superiores en la tenencia de la pelota, sobre todo en el segundo tiempo”, consideró el flamante técnico, para luego añadir: “No armé este equipo, pero heredé un gran plantel de calidad, con buen pie para explotar. Hay que trabajar para ponerlo bien en todo sentido y seguir creciendo”.

Módica presagió una revancha “igual o más intensa, se tornará trabado, pero por momentos se podrá jugar y se hará de ida y vuelta. Hay que manejarlo con tranquilidad y paciencia para ser más inteligentes y no desarmarse ante el ímpetu de querer ir al frente, eso te lleva a desacomodarse y terminar mal parado. No hay que volverse locos, tenemos que ser inteligentes para manejar los tiempos del clásico y ganarlo”.