Módica: “Fuimos inteligentes y pudimos convertir”

Juventud Antoniana cumplió satisfactoriamente su primera misión, eliminó a Gimnasia y Tiro y se metió en la siguiente fase de Copa Argentina, en laque enfrentará a San Jorge, en Tucumán, en el partido de ida, el próximo domingo, a partir de las 17.30.

Gustavo Módica, técnico antoniano, quedó conforme con su primer logro, y sobre todo por el buen rendimiento de sus muchachos.

“Fuimos inteligentes, hicimos un primer tiempo tranquilo y después en el segundo empezaron a aparecer los espacios que sabíamos que dejaría Gimnasia y pudimos convertir el primer gol, ahí se abrió más el partido a favor nuestro. Logramos convertir el segundo con amplio dominio de juego, no de supremacía sino de tenencia y con inteligencia”, fue el primer análisis de Módica en diálogo con El Tribuno, luego de abrochar la victoria sobre el albo por 2 a 0.

Juventud no la pasó bien en los primeros minutos, el local apretó y lo metió en su arco, pero logró sobreponerse. “Sabíamos que sería así, Gimnasia en los primeros 15 minutos saldría con todo en busca del gol, teníamos que tener la tranquilidad para manejar esa situación y, por suerte, supimos sobrepasar ese tiempo de apretón y no lograron convertir”, destacó en DT santo.

Módica es consciente de que todavía resta bastante por mejorar, porque si bien se ganó el clásico hubo algunos aspectos que deberán corregir. “Nos costó un poquito tener la pelota en el primer tiempo por la presión de Gimnasia, en el segundo la manejamos un poco más y con mayor inteligencia”, consideró el técnico antoniano, quien luego agregó: “La serie fue muy dura, pareja y exigente”.

El conductor del club de Lerma y San Luis tiene confianza en que su equipo aumentará su rendimiento en línea general, ya que la mayoría de las veces los clásicos con Gimnasia son muy cerrados y pocos vistosos.

“Los clásicos son cerrados porque nadie te regala nada, creo que con San Jorge se intentará jugar un poco más, a parte, tienen un buen equipo que también intenta y quiere jugar bien”, opinó Gustavo Módica.

El plantel santo, luego de un merecido y reparados descanso, retomará las actividades en el Fray Honorato Pistoia, a partir de las 8.30. A parecer, todo indicaría que el técnico de Juventud tendría a disposición la totalidad del plantel.