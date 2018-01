Gimnasia y Tiro le apunta de lleno el octogonal

Gimnasia y Tiro no tiene más alternativas que ponerse de pie inmediatamente, dejar atrás la caída con Juventud que le costó la eliminación de Copa Argentina y meterse de lleno el choque frente a Sp. Belgrano de San Francisco, por la primera fecha del octogonal.

El equipo de Víctor Riggio mostró en el clásico facetas interesantes, pero también quedó en evidencia la falta de gol por la que atraviesan los delanteros del albo.

Justamente los dirigentes millonarios continúan trabajando para contratar los servicios de un delantero, que por el momento se viene haciendo desear.

El Tano Riggio no pierde las esperanzas de que el hombre más esperado llegará en las próximas horas. Los dirigentes estarían muy cerca de lograr su cometido.

El DT de Gimnasia requiere un goleador de raza, alguien que pueda aportarle al equipo toda su experiencia.

Con respecto a lo que dejó el clásico, lo positivo para el entrenador millonario es que no cuenta con lesionados, aparte de la lesión de Álvaro Cazula, retomarán los trabajos pensando en el debut.

Sorpresivo cambio en el calendario

El Consejo Federal cambió sorpresivamente el calendario en el Torneo Federal A, que involucra a Gimnasia y Tiro y a Juventud Antoniana.

El albo, que jugará la segunda fase del torneo por ascenso directo, tendrá que hacer de local en la segunda fecha el domingo 11, esto significa que no podrá modificar el día, ya que Central Córdoba (SdE), su rival, juega entre semana la Copa Argentina.

El caso de Juventud es similar, como está en plena competencia por Copa, recibirá en la primera fecha a Guaraní en sábado 3.