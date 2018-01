La pieza del aparato pesa casi 17 toneladas pero no es de las más sensibles. Hoy la rescatan.Uno de los 20 camiones que trasladaban el Llama volcó bajando de la Cuesta de Lipán.

Pese a un accidente, no habrá demoras para el radiotelescopio

Fue un "accidente con suerte" y de menor cuantía para el plan de contingencia dentro de la logística de traslado. Tanto es así que el vuelco del camión que transportaba una de las piezas del radiotelescopio Llama, próximo a instalarse cerca de San Antonio de los Cobres, no modifica "en lo absoluto" los plazos para el funcionamiento de uno de los aparatos más importantes del mundo, que tendrá como objetivo escudriñar los orígenes del universo.

Así lo establecieron ayer científicos encargados de la puesta en funcionamiento del Large Latin American Milimiter Array (Llama), uno de los tres radiotelescopios más importantes del mundo que se emplaza en Abra de Chorrillos, a unos 20 kilómetros de San Antonio de los Cobres.

El accidente ocurrió sobre la ruta nacional 52, en territorio jujeño, pasando el sector conocido como la Cuesta de Lipán, antes de llegar a Salinas Grandes.

Maniobra de giro

Según se estableció, el chofer que transportaba esta pieza habría sufrido los efectos de la Puna y, en un momento dado, se descuidó en una maniobra de giro, lo que provocó que la pieza del radiotelescopio salga de su eje de gravedad, se deslice hacia un lateral, originando el vuelco de la unida de transporte. Según indicaron las fuentes consultadas, el camión ya había superado los 17 kilómetros de una subida ininterrumpida por la cuesta y se disponía a descender para llegar a Salinas Grandes.

"El vuelco no tuvo consecuencias ni siquiera para el chofer que salió ileso, porque iba a muy baja velocidad, aunque tanto la pieza como el camión y el remolque quedaron a pocos metros de un precipicio. Dentro de todo fue un accidente con suerte", indicaron las fuentes consultadas por El Tribuno.

El incidente, ocurrido el viernes, no modificará bajo ningún aspecto los plazos que se tienen previstos, tanto para la instalación como para el funcionamiento del equipo, en base un plan de contingencia que estaba resuelto desde antes de comenzar con el traslado de las piezas.

Una pieza

De hecho, la parte que volcó no era de las más importantes aunque su peso es de casi 17 toneladas y su costo asciende a 750 mil dólares.

"La pieza corresponde a la cremallera de un mecanismo que permite el desplazamiento horizontal del radiotelescopio y tras el accidente no se podían apreciar daños importantes en su estructura. Hay que decir que esta no es una pieza sensible y que, por el contrario, es una unidad de acero de varios centímetros de espesor", indicaron a este medio las fuentes consultadas.

Hoy trasladan la pieza a San Antonio

Alertados del accidente, los responsables del proyecto pusieron en funcionamiento alternativas para no demorar la ejecución, que como se recordará incluye varias fases, desde el montaje hasta la calibración y operatividad plena del equipo. Esto ocurrirá a fines de este año, según plazos establecidos.

Ocurre que mientras se determinan los daños a la pieza accidentada, el grueso del convoy de camiones trabaja desde principios de semana en Abra de Chorrillos en la descarga y ubicación del resto del los materiales.

Para hoy está previsto que técnicos del proyecto procedan a izar la pieza y trasladarla hasta San Antonio de los Cobres. Allí, el intendente Leopoldo Salva dispuso un galpón para albergarla hasta que lleguen los fabricantes para determinar los daños que sufrió y si puede ser utilizada en esas condiciones. El galpón cedido por la comuna tiene una alimentación trifásica de energía eléctrica, lo que facilitará que allí se realicen las pruebas. Las mismas estarán a cargo de técnicos que llegarán el lunes procedentes de Italia. Conforman una comisión técnica de la fábrica que está en ese país y que elaboró la pieza con matrices y prototipos únicos.

También llegarán científicos del Instituto Argentino de Radioastronomía.

Este comité analizará la resistencia y funcionalidad de la pieza tras el accidente y en caso de que la evaluación sea negativa, se procederá a su reemplazo total, para lo cual la fábrica italiana comenzará a construir una nueva. Mientras esto ocurra, avanzarán con el resto de las fases, por lo cual insisten en que no habrá demoras más allá de lo previsto.