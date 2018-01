San Antonio le tiró la chapa a Villa Primavera

San Antonio arrancó con el pie derecho en el debut en el Federal C y la ilusión de sus hinchas se volvió a renovar.

La villa derrotó 3 a 1 a Villa Primavera en un encuentro que tuvo muchas emociones, en un estadio Martearena que lució un muy buen marco.

De entrada, Primavera tomó la iniciativa y complicó a la defensa azulgrana con la dupla Puntano-Reyes; primero con un cabezazo del primero que Pegini sacó al córner y luego con un remate de Barrionuevo que se fue apenas desviado. El negocio del gallo era por la banda izquierda con un Rodolfo Escalante que cada vez que encaró a Facundo Girón llevó peligro al área de San Antonio. Pero en el mejor momento de Primavera, a los 34’, Mauricio Pegini sacó fuerte desde el fondo buscando a Matías Vicedo, quien, a pura potencia, se sacó la marca y con un derechazo marcó el primer tanto para San Antonio.

Ese golpe dejó sin reacción al equipo de Hugo Rivero, que no pudo contrarrestar los ataques de San Antonio y siete minutos después del primero gol, Leonardo Silveira, de tiro libre, amplió diferencias para los conducidos por Martín Martos.

Fue un baldazo de agua fría para Villa Primavera, que había marcado un cierta supremacía antes del primer gol de la villa.

En el complemento, el gallo en su afán de descontar y San Antonio con la idea de liquidar el pleito, dejaron muchos espacios. Leonardo Silveira se transformó en la figura del encuentro, manejó los hilos del equipo y fue punzante cada vez que encaró a la defensa rival, pero los “compadres” de Primavera, Puntano y Reyes, empezaron a hacer de las suyas y comenzaron a exigir a Pegini, que respondió siempre de gran manera. Gustavo Barrionuevo hizo una lírica tirando un tacazo en el área de San Antonio y Pegini se tuvo que estirar abajo para sacarla al córner.

De tanto insistir, el gallo tuvo su recompensa: a los 36’, Reyes le bajó un centro a Puntano, quien anticipó a Pegini y marcó el descuento para Primavera. En los últimos minutos, el encuentro se tornó de ida y vuelta. Pero con la urgencia de tratar de igualar las acciones, Primavera equivocó el camino y de contra, Leo Silveira se escapó por la banda izquierda, llegó hasta al fondo y le dejó la pelota a Pablo González De Pauli, quien solo tuvo que empujarla al fondo de la red para sentenciar el 3 a 1 a favor de la villa.

Gran triunfo de San Antonio, que dejó en claro que será protagonista en el Federal C y buscará el ascenso que se le viene negando hace muchos años.

Y nada para reprocharle a Villa Primavera, que intentó con sus armas, pero quedó siempre a mitad de camino.

Sin lugar a dudas que el objetivo de ambos será la clasificación. Por ahora, el azulgrana sacó una luz de ventaja con sus individualidades.

La síntesis:

PRIMAVERA 1 - SAN ANTONIO 3

A. Pedroso (6) - M. Pegini (7)

L. Soria (5) - F. Girón (5)

J. Mamaní (6) - L. Velázquez (6)

F. González (5) - N. Esquiú (6)

M. Chocobar (5) - F. Rojas (5)

F. Sánchez (6) - F. Aguierre (6)

J. Pichotti (5) - M. Campos (7)

R. Escalante (6) - E. Cáceres (6)

G. Barrionuevo (6) - L. Silveira (8)

F. Reyes (5) - M. Vicedo (7)

M. Puntano (6) - P. De Pauli (6)

DT: H. Rivero - DT: M. Martos

Goles: PT: 34’ M. Vicedo (SA) y 41’ L. Silveira (SA). ST: 36’ M. Puntano (P) y 46’ P. De Pauli (SA).

Cambios: ST: inicio, S. Chá­vez por F. González (P), N. Carega por J. Pichotti (P), P. Luna por L. Velázquez (SA), Chiaraviglio por F. Rojas (SA).

Jornada: 1ª Fecha

Estadio: Martearena

Árbitro: Javier Bustelo (7)