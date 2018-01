Central Norte le abre la puerta a los hinchas y a un ex Juventud

Central Norte logró un gran resultado en el partido de ida de la fase preliminar regional de la Copa Argentina frente a Pellegrini. Su victoria por 2 a 0, como visitante, con goles de Gian Franco Arellano y Nicolás Char, le permite al cuervo encarar con mayor optimismo la revancha que se jugará el fin de semana en el estadio Dr. Luis Güemes o el estadio Martearena. Y para este encuentro se permitirá el ingreso de todos los hinchas, socios y no socios.

Entre hoy o mañana los dirigentes del cuervo se reunirán para definir el día y la hora del partido, como así también con las fuerzas de seguridad por el operativo.

Cabe destacar que Juventud también jugará este fin de semana en Salta y tendrá prioridad para decidir el día de su partido. En el santo ya manifestó su deseo de jugar el domingo, a las 17, en el Martearena frente a Guaraní de Misiones.

Con respecto a la venta de entradas, los precios fueron establecidos por Copa Argentina y son los siguientes: popular $180, platea $210, damas $70 y menores $50.

Por otro lado, hace varios días que el exjugador de Juventud Antoniana y de Boca, César González, está entrenando con el plantel que dirige Ramón “Turco” Apaza.

El defensor está en la consideración del cuerpo técnico y podrá jugar frente a Pellegrini para la revancha.

“Estoy contento acá, desde fines de noviembre estoy en Salta y me voy a radicar. Estabamos viendo si podía quedarme en Central Norte para el Federal B también. Había hablando con Marcos Navarro, él estaba en San Antonio pero surgió la posibilidad de Central Norte. Hablé con el técnico, entrené estos días y esta semana llega el pase desde Atlético Uruguay de Entre Ríos donde jugué la última temporada”, le dijo González a El Tribuno.

El defensor aún no acordó el tema económico pero de todas maneras estará para los partidos de Copa Argentina.

“Hablé con el presidente en el partido de ida frente a Pellegrini y quedamos en hablar durante la semana”.

César González fue capitán de Juventud en el Argentino A 2008/09 y también visitó la camiseta de Gimnasia y Tiro pero por un corto periodo en el año 2013.

“Seguramente habrá quien me insulte pero es mi trabajo, el fútbol es así, yo lo tomo como un trabajo. Lamentablemente no se puede elegir dónde jugar, uno quiere tener trabajo, no mira la rivalidad si es Juventud, Central Norte o Gimnasia, ojalá me pueda quedar acá y tratar de dar todo por esta institución”.

Por último, el exdefensor de Boca también se refirió a la obligación del cuervo de ascender de una vez por todas al Federal A. “Yo vi las dos finales que perdió, este es un club que está necesitado de ascender, de salir de esta categoría que le queda muy chica. A quien no le gustaría quedarse y hacer una buena campaña y conseguir el objetivo. Central Norte es un gran club del interior y lo merece”.

Cabe destacar que si Central Norte consigue pasar de fase jugará con el ganador de la llave entre San Martín de Formosa y Sol de América de Formosa, que igualaron 1 a 1 en el partido de ida.