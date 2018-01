Estudiantes pinchó al rojo en Avellaneda

Estudiantes de La Plata le dio vuelta el resultado a Independiente y terminó venciéndolo por 2 a 1, en un partido con mucha acción que se disputó en el estadio Libertadores de América por la décimo tercera fecha del torneo de la Superliga.

El rojo se puso en ventaja con un cabezazo de Emanuel Gigliotti, a los 5 minutos del segundo tiempo, pero el ‘pincha‘ igualó por la misma a través de Iván Gómez, a los 14, y luego el colombiano Juan Otero, a los 26, dio vuelta el resultado.

Estudiantes terminó con diez hombres por la expulsión del defensor Gastón Campi, a los 37 del complemento.

Con variantes por la izquierda y por derecha, rotación y precisión en los toques, Independiente tuvo un arranque arrollador y en menos de diez minutos generó tres claras situaciones de gol.

Primero con un zurdazo de Fernández que se fue cerca del ángulo, luego con un remate de Gigliotti que Andújar mandó al córner y finalmente con un disparo del propio Fernández que el arquero despejó.

Estudiantes pasados los sofocones trató de aclimatarse a una propuesta local que parecía querer quedarse con todo en pocos minutos y con las experiencias de Desábato y Braña trató de capear el temporal.

Incluso a los 24, por un error del arquero Campaña en un pase, Giménez casi convierte, pero Figal cruzó justo y el balón se estrelló en el travesaño.

El buen trato del balón fue la herramienta más a mano que mostró Independiente para abrir el marcador, pero después se desdibujó.

La síntesis

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Gastón Silva, Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo, Jonás Gutiérrez, Maximiliano Meza; Leandro Fernández, Lucas Albertengo y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato, Gastón Campi, Sebastián Dubarbier; Rodrigo Braña, Iván Gómez, Gastón Giménez; Lucas Rodríguez y Juan Otero. DT: Lucas Bernardi.

Goles: ST: 5m Gigliotti (I), 14m Gómez (E), 26m Otero (E).

Cambios: PT 37m Juan Martínez por Albertengo (I). ST: al inicio Diego Rodríguez por Sánchez Miño (I), 23m Melano por Lucas Rodríguez (E), 32m Zuqui por Iván Gómez (E), 38m Noguera por Otero (E), 41m Brian Romero por Gutiérrez (I).

Incidencias: ST: 37m expulsado Campi (E).

Estadio: "Libertadores de América" (Independiente).

Árbitro: Jorge Baliño.



Firmó Gaibor

El mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor se hizo ayer la revisión médica para convertirse en jugador de Independiente, club con el que anhela “ganarlo todo”.

El futbolista, por el que el rojo abonó 4.200.000 dólares, tendrá un contrato por 5 años con la institución y dijo “estar muy feliz” por este pase.

“La chance de llegar viene desde hace varios meses, cuando tuve el primer contacto con (Ariel) Holan. Seguí al equipo casi siempre en la Copa Sudamericana, incluso me sentí bien cuando avanzaba. Gracias a Dios ya puedo estar acá”, manifestó Gaibor.

Si bien afirmó que en Emelec jugaba de manera distinta, dijo que no “tendrá inconvenientes para adaptarme a un equipo rápido porque me gusta ser profundo y vertical”.

“Espero poder lograr todo con Independiente. Soy futbolero y siempre miré la liga argentina y también las de Europa. Uno de mis retos es llegar acá y hacer las cosas bien”, afirmó.

Consultado sobre su puesto en la cancha, sostuvo que se siente “cómodo en cualquier lugar del medio porque soy polifuncional”.