Así serán desde hoy los nuevos precios en el Registro Civil

Comenzó un nuevo año y también llegaron nuevos aumentos. Desde hoy sacar el Documento Nacional de Identidad (DNI) será más caro, ya que pasará de 60 a 100 pesos. También en la provincia tiene un incremento el precio de las partidas de nacimiento.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio del Interior de la Nación, donde da cuenta del incremento. Según la cartera que está a cargo de Rogelio Frigerio, la actualización de la tasa "responde a la necesidad de acercar el valor del DNI a su costo de producción, donde el Estado no solo no obtiene ganancias sobre la tarifa, sino que subsidia más del 50% del mismo". La resolución agrega: "Las personas que no cuenten con los recursos necesarios para abonarlo quedarán exentas de dicho pago".

El nuevo cuadro tarifario será el siguiente: sacar el DNI común, que tiene una demora de entre 15 a 20 días, pasará de 60 a 100 pesos.

El DNI exprés, que tarda entre 48 y 72 horas, ahora costará 1.150 pesos, cuando antes salía 750 pesos.

Quienes saquen un cuadruplicado de DNI o un ejemplar superior deberán pagar un adicional de 50 pesos, siempre y cuando no sea por robo.

Desde el Registro Civil de Salta se aclaró que en la provincia se siguen entregando los DNI a domicilio.

Matías Assennato, titular del Registro, informó que desde ayer aumentó el precio de las partida de nacimiento, ya que hubo un aumento de la unidad tributaria en la provincia, lo que encareció este documento. Desde el Registro se paga un estampillado (que se cobra en unidades tributarias) a Rentas.

La obtención de la partida común pasó de 65 pesos a 70. En tanto, la partida exprés, que se entrega en el día, pasó de 125 a 210 pesos.

Hace tres semanas, y con las vacaciones encima, lo que aumentó de precio fue la obtención del pasaporte.

Sacar el pasaporte regular pasó de 550 a 950 pesos. Este tiene una demora de entrega que va de 15 a 20 días. En tanto, el pasaporte exprés, que se entrega entre 48 y 72 horas, pasó de 950 a 2.100 pesos.

Vienen cambios

Assennato asumió hace pocas semanas en el Registro y aseguró que encontró un lugar ordenado, al tiempo que señaló que la apuesta ahora es modernizarlo.

"Vamos a pasar de la etapa de doble registro que se hace en dos libros a que sea todo informatizado y digitalizado", afirmó. También contó que se viene una modificación del sistema de estampillado. La idea es que ya no se gaste papel y se recurra a un sistema de estampillado nominal.

