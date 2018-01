Arrancó una insólita batalla entre dueños de estaciones de servicio y bomberos

Las estaciones de servicios de la provincia se encuentran en una situación apremiante. La mitad de las expendedoras de combustible están al límite de la clausura debido a las exigencias del Departamento de Bomberos de la Policía de Salta para el otorgamiento del certificado de mínima seguridad contra incendios, un requisito indispensable para el funcionamiento de las estaciones de servicios.

Fuentes oficiales de la provincia indicaron a El Tribuno que el problema existe, pero se debe a que las estaciones de servicio se niegan a invertir en un sistema hidrante fijo, como lo indica la ley nacional, y por el contrario proponen sistemas móviles. "Nosotros nos limitamos a hacer cumplir lo que dice la ley, que es muy clara y habla de un sistema hidrante fijo. No quieren un sistema porque requiere una gran inversión", indicaron. Y agregaron: "La habilitación se da si cumplen la normativa o no".

A raíz de esta situación, desde la Cámara de Estaciones de Servicio, Expendedores de Combustibles y Afines de Salta (Ceseca) confirmaron a este medio que presentarán un recurso de revocatoria o reconsideración, conforme lo establecido en el artículo 177 de ley de procedimientos administrativos, en la Secretaria de Seguridad de la Provincia.

Desde la Ceseca explicaron a El Tribuno lo siguiente: "Se hará hincapié en la razonabilidad que debe impregnar la totalidad de la actividad estatal. Ya que se consideramos que la exigencia de 24.000 litros de agua por estación de servicio resulta excesiva, injustificada e incluso contraproducente; sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo es combatir fuego de hidrocarburos, con lo cual se impone como una exigencia irrazonable afectando derechos constitucionales, Art. 17 y 28 de la C.N. de nuestros asociados".

Lo más angustiante es que en el medio se encuentran más de 600 trabajadores que podrían perder su trabajo, de no mediar una solución entre los Bomberos de la Provincia de Salta y los dueños de los surtidores.

Qué se exige

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles explicaron que desde Bomberos le están exigiendo la instalación de una red humedad, la cual debe tener un tanque de 24.000 litros, equipo de presurización a base de bombas eléctricas y equipo de provisión de energía para su funcionamiento. Todo debe estar fijado en un recinto de 6 metros por 4,25 metros, y tiene que estar cerrado por paredes de 20 centímetros de espesor.

Según la entidad, dicha construcción requiere una inversión de más de dos millones de pesos.

"Si bien parece algo fácil de instalar, las estaciones de servicio fueron diseñadas según normativas para lugares destinados al tránsito vehicular y que resultan indispensables para la maniobrabilidad de los automovilistas", expresaron desde Ceseca.

Uno de los argumentos más fuertes que presentaron los dueños de las estaciones es que tratar de extinguir un fuego de combustible con agua, literalmente haría que la situación empeorara. Es por eso que hay alternativas para la prevención y combate del fuego a través de métodos a base de espuma.

Fuentes oficiales expresaron que para la creación de espuma se necesita agua y por eso la obligatoriedad de la instalación de una red húmeda.

Inicios del conflicto

Después de que la provincia en 2007 adhiriera a la Ley Nacional de Higiene y Seguridad N´ 19587, el Departamento de Bomberos comenzó a exigir una red húmeda en cada estación de servicio para la lucha contra incendios.

En el 2010, luego de muchas negociaciones, se firmó un acta acuerdo entre el Departamento de Bomberos, el Consejo Nacional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines y la Ceseca para instalar redes secas en cada establecimiento que supere los 500 metros de piso (establecida como el área circundante a las islas de carga, 3 metros a los costados y 1 metro más que su longitud).

Sin embargo, a partir de 2013, el Departamento de Bomberos dejó de lado dicho convenio, aunque mantuvo el cálculo de la superficie, exigiendo nuevamente a esas estaciones de servicio la instalación de una red fija húmeda, ahora presurizada, para la obtención del certificado de mínima seguridad.

Los combustibles no aumentaron

Distintos rumores que surgieron antes que finalice el año mencionaban que a partir del lunes 1 de enero, fecha en que el mercado de combustibles quedaba completamente desrregulado, las principales petroleras realizarían un nuevo incremento de naftas y gasoil. La principal justificación es por el aumento en la cotización del dólar y el costo internacional del crudo.

Ayer El Tribuno recorrió las principales estaciones de servicio y pudo constatar que el anunciado aumento todavía no se había hecho efectivo, aunque los playeros no negaron que la suba se vaya a concretar en los próximos días. Durante la mañana, las expendedoras de combustibles tenían un normal funcionamiento y no estaban abarrotadas, como ocurre antes de una suba.

Tras las versiones de un nuevo incremento, distintos medios aseguraron que las naftas subirían entre el 3 y 5%, pese a haber cerrado un 2017 con un aumento promedio en torno al 30%, muy por encima de la inflación, que se estima que sea menos del 25%.

A partir de este lunes entró en vigencia la decisión del Gobierno nacional de eliminar el registro de importación de petróleo y combustibles, con lo que dio respuesta -mediante el Decreto 962 del 27 de noviembre- al reclamo de las empresas petroleras, según las cuales la medida es necesaria para la desregulación plena del mercado local.

Precios

Las empresas YPF y Shell, que dominan el mercado nacional de combustibles con una participación del 76%, hasta ayer mantenían los mismos que el año pasado. En la pizarra de Shell la nafta súper costaba $26,18; la V-Power, $28,33; la Fórmula Diésel, $22,59 y la V-Power Diésel, $26,16.

En las estaciones de servicio de YPF los importes se mantenían y el precio de la nafta súper era $24,99; mientras que la Infinia costaba $28,08; la Diésel 500, $21,85 y la Infinia Diésel, $24,73.