Vietto llega a Valencia y Simeone lo lamenta

Luciano Vietto llegó a Valencia donde le harán la revisión médica y completará los trámites finales para incorporarse al Valencia, que está tercero en la Liga española, a préstamo, proveniente del Atlético de Madrid.

Vietto, de 24 años y ex Racing Club, llegó a la ciudad valenciana, poco antes del mediodía para cerrar la operación a préstamo, con una opción de compra al finalizar la temporada. El delantero argentino expresó ante la prensa que su llegada "se debe en gran parte" a que el entrenador es Marcelino García Toral, con quien ya coincidió en el Villarreal. "Estoy muy contento, tenía muchas ganas de llegar a Valencia. Tenía ganas de venir, estuve hablando con él y la llamada de Marcelino fue muy importante", dijo brevemente en el Aeropuerto de Manises.

ÚLTIMA HORA | ¡Luciano VIETTO acaba de aterrizar en el aeropuerto de Manises! El Valencia ya tiene a su nuevo delantero. pic.twitter.com/K7QxeMTMZS — RadioEsport Valencia (@Radioesport914) 3 de enero de 2018



"Ojalá pueda dar lo mejor. Todavía es pronto, pero ojalá pueda pasar la revisión médica, aunque todavía falta la firma. Cuando pase todo eso me pondré a pensar en jugar", dijo el argentino, según consignó EFE. Vietto optó por Valencia cuando ya tenía todo acordado con Sporting Lisboa de Portugal.

Quien no quedó conforme con la llegada de Vietto a Valencia fue el entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien dijo: "Hablé con Luciano y le deseo lo mejor"

"Me da bronca su salida porque no le ha acompañado el gol en un equipo que no espera. Fue uno de nuestros mejores futbolistas y lo quiero mucho, es un futbolista extraordinario que no pudo materializar todo su juego en goles", puntualizó el entrenador.