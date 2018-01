Convivir con líquidos cloacales

Vecinos del barrio Intersindical denuncian que los líquidos cloacales se derraman con frecuencia en esta barriada. Además de malos olores, deben soportar los inconvenientes de una mala circulación del agua en todas las cañerías internas de sus casas.

La calle por la que atraviesa el agua es Territorio de Misiones. El mal olor no es el único perjuicio para los vecinos. "No se pueden usar las piletas ni duchas ni el baño, porque el agua no se va, vuelve", contó Javier Ortiz, que vive con su pareja, Paola Visich, hace diez años en la zona.

Ortiz aseguró que en una oportunidad llegó a hacer una denuncia a la Policía y al Ente Regulador, porque "estaba cansado". "Ahí vinieron con dos camiones y destrancaron. Pero una vez era impresionante la cantidad de materia fecal que había en aquella esquina", agrega Paola.

Nélida vive hace 17 años en el barrio. Su casa está a dos cuadras de la calle más afectada, justo frente al canal donde desemboca el agua y aseguró: "Esto sucedió siempre".

Aunque dice no saber de dónde viene el agua, contó: "Yo salía a barrerla pero me cansé de hacerlo porque no se iba más. Pensé que el mal olor era porque era agua estancada", agregó.

Aída, otra vecina que vive en la calle afectada, confirmó que el derrame está siempre pero dijo que ella creía que "estaban desagotando una pileta".

Los vecinos apuntan como responsable a un restaurante de la cuadra. El Tribuno pudo confirmar que, al menos ayer a la tarde, el agua provenía de la cámara séptica ubicada en la vereda del comercio, que se llama "Adelita".

Marcelo Cruz, uno de los propietarios del local, informó que no sabía nada, pero al enterarse dijo que le parecía "raro, porque la semana pasada vino el camión a limpiar". Afirmó que todos los meses él mismo se encarga de llamar a los vehículos de Aguas del Norte para hacer limpiar las cañerías del lugar. Justifica su pedido en que, al ser un lugar de comidas, "no debe tener mal olor". Consultado el propietario, señaló que no es común que se produzca el derrame.

Sin embargo, Javier Ortiz y Paola Visich afirmaron que siempre sucedió. Lo mismo señalaron Aída y Luis Arias, que viven en la misma calle.

Javier y Paola aseguraron: "Los mismos de Aguas del Norte nos dijeron que el responsable es el restaurante Adelita, por la cantidad de residuos que tira".

Cruz, propietario del local, afirmó lo contrario. "Esta cámara no pasa solo por nosotros, une a varios lugares. Los muchachos de Aguas del Norte cuando vienen me dicen "Acá el problema no es tuyo, es en la otra esquina, pero te va a saltar a vos'. Y salta que somos referentes porque la cámara está ahí afuera, pero la tengo ahí para no romper los pisos aquí adentro", señaló.