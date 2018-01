Juan Pablo Cárdenas: “Disfrutar lo que me queda”

Volvió una tarde. Juan Pablo Cárdenas, que nunca se tendría que haber ido de Juventud Antoniana, regresó ayer para sumarse a los entrenamientos del plantel que ahora conduce Gustavo Módica, con vistas a los compromisos por la Copa Argentina, los clásicos con Gimnasia y Tiro y la fase reválida del torneo Federal A.

“Aun me falta juntarme con Pepe (Muratore) para llegar a un acuerdo, pero nos encontramos arrancando el primer entrenamiento del año y esperando para definir cuál va a ser mi situación en Juventud”, manifestó el experimentado defensor Juan Pablo Cárdenas a El Tribuno.

Al ser consultado sobre cómo se encuentra físicamente, Cárdenas manifestó: “Estuve entrenando con el plantel de Pellegrini, mientras este club estuvo participando en el Federal B. Luego, cuando lo eliminó Central Norte, empecé a entrenar solo. Ya venía haciendo algo. Eso es bastante bueno sabiendo de las exigencias que a uno le depara una pretemporada para el Federal A”.

Con relación a este grupo de Juventud Cárdenas manifestó que “es un grupo que conozco a la mayoría, a algunos chicos no los conocía, pero a medida que pase el tiempo nos vamos a ir conociendo mejor, tanto en lo personal y en lo que respecta a la parte futbolística. También va a servir la estadía de la pretemporada para ir conociéndonos mejor con todos los chicos”.

Con respecto a la falta de fútbol, Cárdenas comentó: “Si, digamos el fútbol formal, porque realizaba fútbol los jueves con los chicos de Pellegrini, pero no es lo mismo. El entrenamiento más importante es el día de la competencia y eso no la tuve. Trataré de ganarlo con los amistosos para llegar de la mejor manera a los partidos oficiales”.

Sobre la parte emocional por lo que paso últimamente, sin saber si iba a continuar jugando o se dedicaría a la dirección técnica, el defensor expresó: “Me ayudó mucho estar entrenando con un grupo como fue lo de Pellegrini. La pasé muy bien. Conocí mucha gente muy buena. Eso me ayudó bastan te”.

Cárdenas no toma como una revancha este retorno al santo. “Los momentos son todos diferentes. Trataré de disfrutar lo que me queda. No sé si va a ser 6 meses o 1 año. La verdad que en mi cabeza está disfrutar el día a día. Y si me toca jugar hacerlo de la mejor manera”, dijo.

Hablo del protagonismo de Juventud en la reválida. “Creo que los 6 equipos que estamos en la reválida piensan lo mismo. Hay que tratar de ganar. Por diferentes circunstancias, los que están abajo un poco para sumar y salir de la zona del descenso y lo que medianamente terminaron con un poquito más de puntos van a tratar de clasificar para los play-offs. Todos jugamos por algo y trataremos de hacerlo lo mejor que se pueda”.

Menéndez, a Bulgaria

El defensor Gonzaló Menéndez se desvinculará en las próximas horas de Juventud y su destino será el fútbol búlgaro. Con esta baja, suman 7 jugadores que se van del santo.