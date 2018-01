“Cuando la junta médica lo determine, la Dra. Terán podrá volver a prestar servicios”

¿Cuál es la situación laboral de la Dra. Adelaida Terán?

La Dra. Terán se entrevistó hace varias semanas con una comisión médica luego de lo cual fue citada a otra entrevista en la ciudad de Salta, pero se negó a asistir argumentando que no tenía recursos para el viaje. Por tal motivo esa comisión regresó en una segunda oportunidad y la doctora firmó un parte de auditoría médica; la misma comisión elevó a la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad un informe mediante el cual se le otorga a la doctora Terán un largo tratamiento psiquiátrico. A partir de allí, y en tanto realice lo que indica esta comisión médica de evaluación, se le levantará la carpeta médica en el plazo en que se considere más apropiado.

¿No se le permitió ingresar a su trabajo?

La Dra. estaba con la licencia reglamentaria que caducaba el día miércoles 3 de enero -tomó una licencia de unos 15 días aproximadamente-, pero el viernes anterior recibimos el informe que mencioné, por tanto debíamos notificarla para que se apersone a auditoría médica para que tome formal conocimiento de su carpeta médica. Desde la gerencia se informó a los referentes de los diferentes sectores la situación de la Dra. Terán, ya que no puede realizar atención ni medicar a los pacientes en tanto la comisión médica evaluadora no la habilite.

¿Hace cuantos años que esta médica presta servicios en salud pública?

Tengo entendido que la doctora Terán acredita alrededor de 10 años de antigüedad.

¿Después de 10 años el Ministerio de Salud recién advirtió que tiene problema psiquiátrico?

Yo estoy en el hospital Juan Domingo Perón desde diciembre del año pasado; según tengo entendido en 2015 se recomendó a los fines de resguardarla, y por la mala respuesta al estrés que presentaba, designarla en otra unidad operativa (Embarcación), pero allí tuvo inconvenientes similares, es lo único que puedo decir al respecto.

Lo que denuncia Terán no es tan diferente a las carencias que los gerentes suelen admitir....

Nosotros admitimos que hay falencias en el sistema de salud, que el recurso humano no llega a ser suficiente porque la población va creciendo y no desconocemos que hay dificultades en conseguir especialistas; o que por situaciones ajenas, como pueden ser las licitaciones o inconvenientes en la logística, no contamos con algunos medicamentos o insumos cuyas entregas se retrasan. Hasta ahí coincidimos, pero hay otras cuestiones de la Dra. Terán que rozan en lo personal con acusaciones que son infundadas.

Ella denunció mala praxis en casos como el bebé decapitado en un parto o el abandono de otro paciente que sufría un traumatismo cerebral que lo llevó a la muerte...

Pero la interpretación de los hechos por parte de la doctora es más una mirada desde lo popular que de lo profesional. Denunció hechos que nunca sucedieron y yo personalmente he sido víctima de la agresión física por parte de la Dra. Terán en momentos en que me encontraba de guardia, lo que deja a las claras que no está bien; no soy el único profesional ya que anteriormente quien resultó agredido fue otro médico, el Dr. José Ávila. Pero más allá de las manifestaciones públicas que realice no puede desempeñarse hasta tanto la comisión evaluadora no le levante la carpeta médica porque también es una forma de preservar su propia integridad, ya que mientras esté en esta situación tampoco cuenta con ART que la cubra.