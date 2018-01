Un merecido festejo para Mirtha Legrand

Verdadero récord mundial, el domingo Mirtha Legrand inició su 50ª temporada al frente de sus ya clásicos almuerzos. Emocionada, la Chiqui mostró una verdadera perlita del arcón de los recuerdos.

“Esta foto es prehistórica, jajaja. Esta foto me la tomaron el día que firmé el contrato con don Alejandro Romay y Samuelito Yankelevich para hacer estos almuerzos ¡hace 50 años!”, exclamó la conductora, cuyo ciclo inicial se llamaba Almorzando con las estrellas.

“¡Dios mío! Qué jovencita que era, tenía el pelo natural, no me teñía, qué linda foto. Es un recuerdo fantástico”, agregó Mirtha, emocionada.

“Han declarado que el programa Almorzando con Mirtha Legrand en su 50 aniversario se ha convertido en la transmisión televisiva con mayor tiempo en el aire conducido por una misma persona en la historia de la televisión mundial”, celebró la Chiqui.

Durante sus 77 años de carrera, actuó en 36 películas, once obras teatrales y tres series televisivas, y condujo dos ciclos de radio. Es una de las mujeres más famosas y con mayor trayectoria en su país.

Aún restan casi dos años para las próximas elecciones. Sin embargo, Mirtha Legrand aprovechó la visita de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a su mesa, para, en lo que fue su primer programa de este año, pedirle públicamente que sea candidata en 2019.

“La gente la va a votar María Eugenia, la gente la adora”, la alentó Mirtha, intentando convencerla. Sin embargo, la gobernadora se mantuvo firme en su postura. “Hay que hacer méritos todos los días, no hay que dormirse en los laureles”, concluyó con prudencia.