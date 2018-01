La UCR fue a la justicia para que se llame a elecciones de intendente en Tartagal

El diputado radical por el Departamento San Martín, Mario Mimessi, acompañado por los concejales de Taratagal Matías Monteagudo, María Victoria Bonillo, Santiago Vargas y Natalia Loria interpusieron acción de amparo ante la Corte provincial, por la que solicitan se ordene al Gobernador Urtubey convocar en forma inmediata a elección de Intendente en la ciudad de Tartagal.

El amparo, firmado por Roque Rueda como letrado patrocinante, fue presentado el 4 de enero. En el mismo se destaca que al momento asumir como Diputado Nacional, Sergio Leavy dejó de ser intendente de la ciudad de Tartagal -pues, así lo dispone la Carta Orgánica Municipal y la propia Constitución Provincial- de modo que, faltando más de un año para la conclusión del mandato de Intendente municipal, la Constitución dispone convocar a elecciones para elegir su reemplazante.

En la acción judicial, los dirigentes radicales hicieron notar que desde el 22 de octubre se supo que esta situación se generaría , y sin embargo - hasta la fecha- no se avanzó en la convocatoria electoral. Por el contrario, se produjeron maniobras para mantener a Leavy en situación de "licencia", permitiendo con ellas que su hermano -Luis Eduardo "Chanchín" Leavy- ocupara la Intendencia como Presidente del Concejo Deliberante.

"La maniobras fueron definitivamente evidentes", afirmó Mimessi. "Primero Leavy pretendió mantenerse en licencia, y después renunció a un cargo que ya no tenía".

El Diputado tartagalense recalcó, no obstante, que la responsabilidad de convocar a elecciones corresponde al Gobernador, y recordó que por ello el 26 de diciembre presentaron una nota ante la Gobernación solicitando la convocatoria a elecciones municipales, sin obtener respuesta alguna.

"Leavy, con la complicidad de Urtubey, quiere tener el control remoto de Tartagal desde su banca de Diputado en Buenos Aires, aunque la Constitución lo prohíba expresamente", concluyó Mimessi. "Es una enorme falta de respeto que no vamos a consentir".