Paseo de la Fe: Vecinos perturbados por un local que realiza distorsión de rubro

Los vecinos de calle Caseros padecen a diario los ruidos molestos generados por un local denominado "El Rincón del Olivo", que funciona en calle Caseros 342 a pasos de la Iglesia San Francisco. Aseguran que el lugar realiza una distorsión del rubro para el que fue habilitado, que es restaurante sin espectáculos. Sin embargo trabaja como una peña y las familias que residen en el lugar se encuentran cansadas de aguantar la situación, ya que no pueden ni dormir. El espacio cuenta con varias denuncias por parte de los vecinos.

Desde Control Comercial del municipio afirman que trabajaron en el caso, ya que por el impacto ambiental y al estar en el Paseo de la Fe, no están permitidos los espectáculos en el sector. Es por eso, que se les impuso multas y en dos oportunidades orden de clausura. Sin embargo, se comprometieron a cumplir con su rubro para no sufrir el cierre. Pero los vecinos advierten que continúan haciendo caso omiso a lo dictaminado.

En diálogo con El Tribuno, Roberto López, vecino afectado, contó: “Soy un vecino que tengo medianera de por medio con el local. “El Rincón del Olivo” sólo debería funcionar como restaurante, ya que para eso se habilitó. Sin embargo esto no ocurre. Desde el medio día comienzan con música alta grabada. Y en la noche hay una peña, así que a partir de las 20.30 estamos soportando estos ruidos altos”. Y resaltó que hay muchos vecinos que son mayores y están cansados de la situación.



Además, dijeron que hicieron denuncias ante la municipalidad y no paso nada. “Después de varias denuncias nos avisaron que les habían realizado un acta a esta peña y que eso había pasado al juzgado administrativo del Tribunal de Faltas. En donde nos dieron un número de expediente, luego en control comercial nos mostraron una planilla, que muestra que hicieron un acta de infracción y la elevaron al Juzgado Administrativo de Faltas Nº 5, a cargo de Diego Peretti. Es decir, le hicieron una multa y pagaron la mitad, luego no aparecieron más”.

Local no habilitado como peña por su impacto ambiental

El vecino contó que por su impacto ambiental, el local no está habilitado para peña, lo que se refleja en el boletín oficial, en donde dice que sólo puede funcionar como restaurante sin espectáculos. “Hoy sigue funcionando como una peña con espectáculos, la música es todo el tiempo y eso nos molesta. No podemos dormir, estamos sin un momento de paz. El juez a nosotros nos dijo que ya estaba ordenada la clausura, habló con el titular de control comercial del municipio y le dijo que ya estaba la orden. A nosotros nos pidió regresar al día siguiente, en dónde se presentaron los dueños de este local y les pidieron que no los clausuren porque era semana santa. Y luego se comprometieron a funcionar sólo como restaurante, pero la situación continúa pesé al oficio”.



Ruidos molestos que afectan a los vecinos

Y añadió: “Hay vecinos con medianera de por medio y todo un edificio con 14 departamentos con familias que padecen los ruidos molestos todos los días. La verdad estamos hartos. No pueden tener otra actividad con altos ruidos, ya que están cerca de una iglesia, a lado de un colegio, hay vecinos y aparte es el corredor de la fe”.



Luego, finalizó: “Los inspectores deberían haber clausurado el lugar, pero a nosotros nos interesa que hagan la actividad para la que fueron habilitados. En está zona vive mucha gente mayor, somos muchos los vecinos afectados y pedimos que las autoridades hagan su trabajo”.

Respuesta oficial de la Municipalidad

El director General de Control Comercial de la Municipalidad, Matías Muntowyler, explicó: “El Rincón del Olivo tiene larga data de denuncias por expediente, estuvieron en el tribunal de faltas, es un tema que arrancó tiempo atrás. Tenemos decenas de actas o visitas, pero cuando se encontró la distorsión de rubro, ya que generan ruido y malestar a los vecinos no estando habilitado con espectáculo”. Y siguió: “Por el mismo condicionamiento que se dicta por ordenanza municipal, al ser zona residencial hay condicionamientos, en donde esté local puede presentar una compulsa de vecinos o un informe acústico de aislación sonora”.

Y añadió. “Este es una caso en donde no tiene espectáculo adaptado, tiene infracción y se mandaron las actuaciones al Tribunal de Faltas, para que el juez trate la causa. En este caso una vez labrada la actuación, el juez dispuso la clausura preventiva. Incluso al otro día fuimos e hicimos un implante de clausura al haber ellos incumplido”.

Asimismo comentó que luego se mando todo al juzgado y el tema quedó en orbitas administrativas del Tribunal, en donde ellos presentaron su descargo y accedieron a un levantamiento de clausura. “Ya que se comprometieron a seguir trabajando como corresponde, por lo que dispusieron el levantamiento tras la regularización de la situación. Hemos vuelto a visitarlos sin enganchar otra irregularidad. Tenemos varias actas y elementos probatorios de que estamos en el tema, estamos intentando mediar por el tema”, finalizó Muntowyler.