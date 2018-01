VIDEO: Mario Pergolini enojado con los precios en la Costa Atlántica

Mario Pergolini está de vacaciones en la Costa Atlántica, pero eso no lo impide seguir juzgando con su lengua filosa. En esta ocasión, desde su cuenta de Instagram se quejó del valor del alquiler de las carpas en las playas argentinas.

“Estamos en el mar, todo muy lindo, pero lo que me llama la atención es que este metro cuadrado de sombra sale más que un metro cuadrado en Nueva York. ¿Por qué pagamos tanto por un metro cuadrado? Ah, y una sombrilla ni te cuento”, dijo Pergolini en su primer posteo del año.

La publicación, titulada: “Metro cuadrado en Palermo U$S 2.300. En NYC U$S 10.000. Pero es tuyo. El metro cuadrado de sombra en la costa Argentina ...”, contó con más de 40 mil visitas en pocas horas y más de cientos de mensajes de usuarios que se identificaron con la crítica.

“Tal cual, por eso no voy más a la costa argentina, me cansé de que me robaran con los precios”, “Por eso la gente se va afuera, acá te roban y ni siquiera te dicen arriba las manos”, “Dejen de alquilar y van a ver como baja”, “La argentinidad al palo, lamentable” y “Hay que dejar de ir”, fueron algunos de los cientos de comentarios que publicaron los seguidores del conductor.