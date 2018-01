Tierra arrasada: claman fondos para sostener la temporada de tabaco

La producción tabacalera espera la liberación de fondos nacionales que puedan financiar los daños ocasionados por el granizo en esta temporada. El viernes, con la segunda granizada de la temporada, sucumbieron 5 mil hectáreas de tabaco en las jurisdicciones de Rosario de Lerma, Chicoana, El Carril, La Silleta, Gemes y La Caldera. Es decir que el promedio de pérdidas por las piedras en una temporada de alrededor de 4 meses, ahora se dio con dos tormentas. La de diciembre pasado y esta del viernes en la tarde.

Los productores seguían este lunes en la tarde realizando en las diferentes delegaciones de Cámara del Tabaco de Salta las denuncias por destrozos de la granizada, para que el seguro cubra parte de los gastos invertidos por hectárea. En Rosario de Lerma la temporada ya está terminada. De un promedio de 3 mil hectáreas plantadas con tabaco, quedaron unas pocas en pie.

"Con este desastre natural, quedaron productores sin tabaco para vender y deben cumplir con una gran cantidad de obligaciones que tienen, desde personal, pago de insumos y arriendos. Necesitamos de los recursos nacionales que lleguen en tiempo y forma para hacer más llevadera esta compleja situación" contó a El Tribuno Esteban Amat Lacroix presidente de la Cámara del Tabaco de Salta.

El dirigente tabacalero y legislador provincial abogó para que sea reconocido el beneficio para los trabajadores de las plantaciones con el intercosecha (subsidio mensual) pero desde este mes de enero y sin aportes para los productores.

Sin trabajo

"Vamos a gestionar con la Provincia para que este plan que se entrega luego del final de temporada se adelante para los obreros que ahora se quedaron sin trabajo"

Sucede que el productor al declarar las hectáreas plantadas y cosechadas podía generar para sus trabajadores este subsidio

"No quedó una planta salvada. Ese es el problema. Vamos a trabajar para que se reconozca a los productores sus cosecha y así llegue el beneficio del intercosecha a sus peones". Amat destacó el apoyo que está recibiendo el sector de parte del gobierno provincial a través de la ministra de Ambiente, Trabajo y Producción, Paula Bibini de Muñoz.

Faltan obras y también acuerdos

La ministra Bibini tuvo varias reuniones en Rosario de Lerma. Primero lo hizo con el intendente Ignacio Jarsun y algunos productores afectados por las aguas que ahora deriva el canal Usandivaras, ubicado al noreste de esta ciudad.

“Es evidente que las obras realizadas no alcanzaron para frenar tanta agua. Es necesario trabajar en un plan concreto y en conjunto. Hay cuestiones que deberá atender el municipio con los productores. Si son necesarias nuevas obras el municipio deberá dialogar con productores para que se puedan encaminar obras que deberán pasar por propiedades privadas”

Precisamente Bibini se refería al canal Usandivaras, cuyos desagües terminan en la parte rural sur de la región, donde inunda a vecinos y productores. Todavía no se explicó cómo se evacuará la caudal que escurre por las zonas céntricas de Rosario de Lerma y otros sectores periféricos, que hasta el día de hoy tienen agua acumulada en sus arterias.

La polémica del canal

El canal Usandivaras lleva ese nombre porque cruza una finca propiedad de la familia del mencionado apellido.

Fue construido por la comuna con el permiso de la familia. Pero donde termina la losa de la obra, las aguas con mayor caudal escurren hacia otras propiedades que ahora se anegan.

“Recursos hídricos había objetado esa obra, pero igual se realizó. Nos afecta a varias fincas y también a los pobladores de la zona de San Martín (ingreso de la ciudad) Santa Rosa y barrio San Jorge. En Rosario de Lerma las aguas no solo afectan a la población urbana, también perjudica a vecinos rurales y a los productores”, describió Arnulfo Bejarano, uno de los productores afectados por las aguas de los desagües.

La Merced: una extensa zona aislada

La dramática historia se repite una vez más en una amplia zona rural de La Merced. Las inundaciones durante el verano afectan especialmente al conocido camino a finca Berruezo, que quedó completamente destruido una vez más. Son millonarias las inversiones que la Municipalidad local realiza todos los años, para que la traza permanezca transitable durante el período estival, pero las aguas provenientes de las zonas altas arrasan con todo a su paso. Es así que la gente que vive en el lugar y que diariamente debe trasladarse al pueblo en busca de provisiones y para realizar trámites, como los tabacaleros que en esta época transportan su producción, quedan aislados.

Los esfuerzos son muchos, costosos y constantes para ponerlo en condiciones, pero cada precipitación echa todo por tierra. “El gasto de la comuna local para contratar personal, comprar áridos y hasta alquilar maquinaria pesada para nivelar el terreno y despejar la traza se hace nada después de cada lluvia”, explicó el concejal Enrique Torres.

También Vialidad de la Provincia colabora, pero ningún esfuerzo es suficiente si continúa sin solucionarse lo que sucede con el agua en las zonas altas del Valle de Lerma.

Falta de control

Esta problemática se profundizó en los últimos años, fundamentalmente por la falta de control sobre lo que cada finca hace con el agua y sus excedentes. Este tema se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Recursos Hídricos, que ostenta el poder de Policía, pero que sin embargo pese a numerosas quejas no actuó para resolver este tipo de situaciones. Las consecuencias del accionar de parte de muchos finqueros, por la falta de controles, no es privativa de la zona de los caminos a finca Berruezo y de Los Vallistos, sino que también afecta la ruta nacional 68, que une Cerrillos con La Merced.

Los puntos críticos se ubican a la altura de las fincas El Colegio y El Algarrobal. En dichos sitios no solo los días de lluvia el caudal invade el camino, sino también en las jornadas de pleno sol, generando un alto riesgo de accidentes en una ruta de alto tránsito. Y, poco a poco, va destruyendo un camino que fue repavimentado hace poco tiempo en su totalidad.

El tramo del camino a finca Berruezo más afectado por la correntada es de 4 kilómetros, desde el camino de Los Vallistos hasta la zona urbana de La Merced.