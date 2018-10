La Iglesia dio su versión de los hechos y la víctima de abuso sexual la contradijo

"La Iglesia se contradice cuando expresa que me alientan a denunciarlo públicamente mientras me hacen jurar guardar el secreto", dijo Juan Carlos García.

Luego de que entre ayer y hoy trascendiera la denuncia de abuso sexual que hizo el salteño Juan Carlos García contra el cura Emilio Lamas por un hecho sucedido hace 27 años, el Arzobispado de la Iglesia salió a responder con un comunicado en el que da su versión de los hechos. En el texto que firma el presbítero Ignacio Loyola Pinto, vicario judicial del Tribunal Metropolitano de Salta, la Iglesia sostiene que "a todos los denunciantes se les recordó la posibilidad de acudir al foro civil si era su deseo" aunque no "todos los denunciantes desean hacer pública su situación traumática".

Ello fue a modo de respuesta por las grabaciones que se filtraron en las que el sacerdote Alejadro Prezet le decía a García que aceptara una "reparación" y se evitara armar un revuelo que salpicara a toda la iglesia salteña. Tal sugerencia, hoy García la calificó en conferencia de prensa como un soborno. Además, después de que el Arzobispado difundiera el comunicado, García remarcó que hay contradicciones cuando la Iglesia "expresa que me alientan a denunciarlo públicamente mientras me hacen jurar guardar el secreto".

El comunicado completo de la Iglesia:

"1. El primero de julio de 2016 se presentaron dos denuncias sobre supuestos abusos cometidos por el presbítero Emilio Raimundo Lamas

2. El Sr. Arzobispo mediante decreto de 27 de julio del mismo año ordena la investigación previa que ha de realizarse a tenor del c. 1717 y de las líneas guías emanadas por la Conferencia episcopal Argentina

3. En el marco de esta investigación surge la comisión de un presunto delito contra el sr. Juan Carlos García. Se lo cita para que exponga lo ocurrido, cosa que hace el 26 de septiembre de 2016

4. Todo proceso que trate temas de abuso de menores está reservado a la congregación para la Doctrina de la Fe. Para salvaguardar la buena fama de todos, se exige a los intervinientes guardar el secreto pontificio. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y no todos los denunciantes desean hacer pública su situación traumática.

5. Sin embargo lo anterior, a todos los denunciantes se les recordó la posibilidad de acudir al foro civil si era su deseo. Además se le ofreció a todos la asistencia psicológica.

6. En enero de 2017 se envía todas las actas a la Congregación para la Doctrina de la Fe y el sr Arzobispo suspende el ejercicio público del ministerio al p. Lamas como medida cautelar

7. El 27 de junio de 2017 la Congregación ordena la realización de un juicio eclesiástico penal contra el p. Lamas

8. Dicho juicio comienza el 25 de junio de 2017.

9. El 16 de Septiembre del presente año finaliza el proceso. Está lista la firma de la sentencia."

La respuesta del denunciante Juan Carlos García:

"Como ya he manifestado en los medios sobre los hechos ocurridos en el año 1.992, donde fui abusado sexualmente por Emilio Raymundo Lamas, quien fuera párroco de la Parroquia “Nuestra Señora del Rosario” quiero ratificar las denuncias que he vertido en aquel momento. Con este comunicado pretendo develar los intentos del arzobispado de Salta de encubrir y desconocer mis denuncias desde sus inicios. Esta situación no empieza en el año 2.016, he aquí los hechos:

1.La primera denuncia la realicé con mi madre quien fue a averiguar lo sucedido con Emilio Lamas. Acto seguido, solicité ayuda a las hermanas clarisas franciscanas, Hna. Eva actual Madre Provincial de las Clarisas Franciscanas, Hna. Clelia y Hna. Celestina, a algunos de los encargados de apostolados y miembros de la Iglesia. Al parecer los comentarios llegaron al Arzobispado de la Provincia, por lo cual el arzobispo de ese momento, Julio Moisés Blanchoud, acude a la parroquia y cita a mi madre a una reunión secreta, donde ella confirma el abuso cometido a mi persona. El resultado de esa reunión fue mi madre saliendo y sollozando, diciendo: “Con los curas no nos metamos”.

2. Lo segundo que sucedió fue la actitud de encubrimiento del vicario Jesús Quintana, actual prebístero de la parroquia “Dios Espíritu Santo” del B° Autódromo, quien en ese momento me echó de la Iglesia ante mi denuncia.

3. Años después, el arzobispo Blanchoud le da un título emérito de Monseñor a Emilio Lamas, haciendo caso omiso a mi denuncia y a modo de premio.

4. Las denuncias siempre estuvieron sin embargo nunca trascendieron ni se formalizaron por todo lo antes expuesto. La Iglesia se ha encargado, a través del secreto pontificio, de silenciarme. Al contrario de las declaraciones del arzobispado, nunca me alentaron a realizar dichas denuncias.

5. 24 años más tarde me citan a declarar, a raíz de denuncias de María Rosa Tanús al tribunal del Arzobispado donde se inicia el juicio pontificio.

6. El último contacto que tuve con la Iglesia, fue la visita de Alejandro Pezet, actual cura párroco de la Iglesia Santa Rita en Rosario de Lerma, como informante del tribunal eclesiástico, quien me confirmó que Emilio Lamas admitió el abuso sexual a mi persona y pidió la dimisión del sacerdocio. Sin embargo le dieron la posibilidad de seguir en su cargo hasta concluir su misión, aduciendo que de enterarse la población de Villamonte, Bolivia, “sufriría un golpe”. En todo caso, el golpe a la comunidad es el abuso y el encubrimiento de la Iglesia. Pero la Iglesia no admite en su comunicado la confesión de Lamas cuando dice que son “supuestos abusos”.

7. Como si fuera poco en su visita, Alejandro Pezet, me plantea un “resarcimiento o reparación” económica para que esto no trascienda, resguardando la “buena fama” de ambos. La Iglesia se contradice cuando expresa que me alientan a denunciarlo públicamente mientras me hacen jurar guardar el secreto.

8- El comunicado del Arzobispado vuelve a encubrir los casos de abuso en su apartado N° 5 “…a todos los denunciantes se les recordó...”. La Iglesia reconoce que hay más abusos.

9. Concluyo este comunicado mostrando la impunidad con la cuenta la Iglesia ante estos casos de pedofilia, tramando una red de encubrimientos. Exijo justicia y llegar a la verdad para que ningún niño o niña padezca este sistema de ocultamiento. Que la justicia civil salteña llegue a fondo con mi caso y los otros que puedan surgir.