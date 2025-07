Imprudencia al volante desata un violento choque en cadena en Avenida Paraguay

Esta mañana, un siniestro vial de grandes proporciones tuvo lugar en la Avenida Paraguay, a la altura de la rotonda frente a Vital, cuando cinco vehículos se vieron involucrados en un violento choque en cadena. Aunque las consecuencias materiales fueron significativas, afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni heridos, un alivio teniendo en cuenta lo impactante del accidente de tránsito.

Según el testimonio de uno de los conductores, el incidente fue provocado por una maniobra imprudente de un sexto vehículo que se cruzó de manera repentina en el camino de los autos. “Veníamos transitando normal, hasta que de repente, un vehículo se cruzó (había pasado ya cuando el semáforo estaba en rojo), y todos logramos frenar a tiempo, menos el último que venía a una velocidad importante, impactando de lleno al cuarto auto involucrado,” relató el testigo.

La reacción en cadena fue inmediata. El quinto vehículo, al no poder frenar a tiempo, no solo impactó al cuarto, sino que este último quedó atrapado entre el tercer y el quinto coche, formando un verdadero “sándwich”, con daños significativos tanto en la parte delantera como trasera del vehículo. Fue el que se llevó la peor parte.

A pesar de la magnitud del accidente, los involucrados decidieron no solicitar asistencia médica ni policial. “No fue necesario hacer alcoholemia, ya que no había lesionados. Se trató de un accidente provocado por una mala maniobra. Solo un conductor no tenía seguro y se le retirará la licencia,” explicó el oficial de tránsito que llegó al lugar del siniestro. Así, el conflicto se resolvió de manera privada entre los conductores, evitando la intervención de las autoridades.

Este accidente pone en evidencia la falta de precaución y la imprudencia al volante de muchos conductores. A pesar de estar en una zona de alto tránsito y tener a la vista los semáforos, algunos automovilistas no respetan las señales de tránsito, lo que genera situaciones de alto riesgo. En este caso, un cruce imprudente y la excesiva velocidad del último vehículo involucrado fueron determinantes en el resultado del choque.

El incidente ocurrió en horas pico, cuando la circulación de vehículos es más densa debido al ingreso a los establecimientos educativos y laborales, lo que aumentó el riesgo de que más vehículos pudieran verse involucrados. Afortunadamente, la rápida reacción de los conductores evitó que hubiera heridos.

Este siniestro vial es un claro recordatorio de que, a pesar de las precauciones tomadas, un pequeño error puede tener consecuencias graves. Los conductores deben recordar que la seguridad en las calles depende no solo de las señales de tránsito, sino también de la responsabilidad y el respeto mutuo al volante