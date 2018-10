Dudan sobre la efectividad del sistema de bandas cambiarias: "Habrá una guerra entre el dólar y el peso"

Distintos economistas dudaron de la efectividad del nuevo sistema de bandas en la política cambiaria y señalaron que habrá "una guerra entre el dólar y el peso" que repercutirá sobre el tope superior de la cotización dispuesta por el Banco Central.

La consultora Economía & Regiones planteó que el comportamiento del mercado parece ir "en procura de la banda superior de $44 por dólar para testear al Banco Central, su nueva política monetaria y al acuerdo con el FMI".

Añadió que el acuerdo con ese organismo "no traerá tranquilidad para el mercado cambiario porque no asegura la estabilización macroeconómica".

El economista Arturo Porzecanski consideró hoy que las bandas de flotación del dólar "no funcionan y son un estorbo, es mucho ruido y pocas nueces.

Agregó que "al principio sí funcionan, como al principio funcionó el uno a uno, y después no. Cuánta experiencia ya tienen la Argentina y otros países con bandas y otras fijaciones artificiales del tipo de cambio que eventualmente fallaron", sostuvo.

No obstante, Porzecanski -profesor de la American University, de Estados Unidos- destacó que "menos mal que le pusieron una tremenda banda (al dólar). De 34 a 44 pesos. Adentro debieran caber todos los elefantes que quieran pasar por ahí. Por las dudas, tienen un permiso de intervenir. Me alegro" expresó en declaraciones al matutino La Nación.

Suspensiones, despidos, cierre de pymes

El economista Salvador Distéfano proyecto que en octubre "se desata una guerra entre pesos y dólares" en la que el BCRA sacará pesos del mercado, subirá tasa y venderá dólares lo que "es probable que detenga la devaluación pero el costo será suspensiones despidos y cierre de pymes".

Añadió que el costo de la iniciativa oficial será una recesión de dimensiones desconocidas y que "tenemos la circulación congelada desde marzo y la demanda de dólares sigue creciendo. El pasivo del BCRA disminuye pero los actores económicos siguen comprando dólares", explicó la fuente.

El analista económico Claudio Zuchovicki anticipó que "nos vamos a tener que acostumbrar a dos o tres días de volatilidad del dólar. A la larga lo van a estabilizar, obviamente en un valor alto", estimó el especialista.

En declaraciones a radio La Red, Zuchovicki indicó que "con el faltante de pesos, es probable que el dólar vaya perdiendo volatilidad".

A su criterio, el "techo" de la banda de flotación a 44 pesos "ojalá fuera una respuesta económica o una respuesta racional.

Tiene que ver con la credibilidad de la gente, no hacia el dólar sino hacia su moneda. Lo que se está viviendo hace tiempo es el desprecio hacia el peso".

"Para que suba el dólar, lo que tiene que haber es gente que salga a comprar y esa gente lo hace con pesos. Si cada vez hay menos pesos en circulación, va a ser más difícil, o se necesitarán muchos más pesos", enfatizó.

Por su parte el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) dijo que en el sistema de bandas "la única relevante es la banda superior que implica el establecimiento de una tablita cambiaria similar a la implementada por el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz en la última dictadura militar".

Agregó que la tasa de depreciación en torno al 3% mensual de los topes de las bandas es una cifra que "luce baja en relación a los 250 millones de dólares que viene perdiendo en promedio el BCRA desde que el FMI desembolsó el primer tramo del crédito".

El Instituto para el Trabajo y el Empleo Germán Abdala apuntó que la economía local "sigue sin poder escapar del estado permanente de tensión cambiaria".

"El anclaje de las expectativas cambiarias permitiría salir paulatinamente del estado de tensión cambiara permanente y desacelerar en alguna medida la inflación".

Advirtió que si el sistema de bandas "llega fallar y persisten las tensiones cambiarias las tasas de interés pueden alcanzar un nivel y una volatilidad que afecte de manera significativa al crédito y a las relaciones financieras en general".