Los chicos del beach handball ganaron su grupo

La Selección argentina de beach handball masculina logró este miércoles un vital triunfo sobre Italia, subcampeón del mundo, por 2 a 1 en Parque Sarmiento, y cerró invicta la etapa de grupos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Ante una gran cantidad de gente, Argentina ganó el Grupo B dando vuelta el resultado tras caer en el primer set por un ajustado 20-18.

Pero la Argentina lo dio vuelta con un 24-22 y un 14-12 en la definición por shoot-out, para hilvanar su quinto triunfo consecutivo en la competencia.

De esta forma, el conjunto albiceleste arrastra cuatro puntos para el hexagonal final, que determinará a los cuatro semifinalistas.

En proyección, un triunfo en la siguiente ronda lo dejaría prácticamente en la pelea por las medallas.

"Teníamos la espina con Italia del Mundial del año pasado, que nos habían pasado por arriba. Teníamos ganas de revancha. Queremos ganar todos los partidos sea como sea, y estamos yendo por un buen camino. Si conseguimos un triunfo ya estamos adentro de semifinales, pero vamos a ir por los tres partidos del Main Round", celebró Julián Santos, una de las figuras albicelestes, en declaraciones a TyC Sports.



Las chicas no pudieron.

En tanto, Las Kamikazes no tuvieron la misma suerte que los chicos y perdieron ante Holanda, también subcampeón del mundo, por 2-0.

Las chicas dirigidas por Leticia Brunati, que habían ganado sus primeros cuatro partidos ante Turquía, Paraguay, Venezuela, Hong Kong, no pudieron ante un rival que las superó por 22-19 y 22-16 en el cierre de la fase preliminar. De todas formas, accedieron a la siguiente ronda por terminar segundas en el Grupo B y continúan en busca del sueño de la medalla dorada.



Las Leoncitas, a pleno.

En el Parque Olímpico de Villa Soldati, Las Leoncitas lograron mantener su andar triunfal con su cuarta victoria consecutiva, esta vez ante India por 5-2.

Luego de un primer tiempo parejo donde la Argentina sufrió los primeros goles en contra del torneo (2-2), las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui lograron imponerse para quedar a un paso de asegurar el primer lugar del Grupo A, si es que vence a Uruguay este jueves.

Los goles albicelestes fueron convertidos por Brisa Bruggesser, Sofía Ramallo -2-, Celina Di Santo y la capitana Gianella Palet.