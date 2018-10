Jockey y la U, se juegan todo hoy

El clásico más parejo de rugby en últimos años se disputa hoy en la rotonda de Limache, donde el Jockey Club recibirá a Universitario, a las 16.30, con un condimento muy especial: el equipo que gane se meterá en el lote de los seis que clasificarán a la siguiente instancia en el Súper 10 del Regional del NOA, mientras que un posible empate solo podría beneficiar al local.

El escenario que la semana pasada fue utilizado por Los Pumas en su entrenamiento previo al choque con Australia hoy será sede del choque que paralizará a los amantes de la ovalada. En la U estará nada más y nada menos que Diego Fortuny, el hooker que integró el plantel del seleccionado argentino durante todo el Rugby Championship.

Es cierto que ambos conjuntos llegan de capa caída tras una fecha 7 sin buenos resultados. Los verdes cayeron con el potente Tucumán Rugby por 47 a 19, mientras que los albirrojos también la pasaron mal al perder en su casa ante Tucumán Lawn Tennis por 30 a 14.

Cabe recordar que en la presente temporada estos conjuntos no se enfentaron porque Universitario integró la zona A y el Jockey participó en la zona B.

El último encuentro oficial por el Regional del NOA entre los del norte capitalino y los del sur se disputó hace más de un año, en El Huayco, el 15 de julio de 2017.

Esa tarde fue tan emocionante como casi todos los últimos partidos disputados entre sí, ya que se definió en la última jugada, con un penal convertido por Eliseo Morales que le dio el triunfo a la U por 26 a 24.

Las entradas para disfrutar de este encuentro tendrán un valor de $80. Los fanáticos del club visitante se ubicarán en la tribuna que da de espaldas a la avenida Ex Combatientes de Malvinas, mientras que los locales, como siempre, lo harán en la platea principal.

Tras este partido, la próxima semana se cerrará el Súper 10 del Regional del NOA, donde Universitario recibirá a Old Lions de Santiago del Estero y el Jockey visitará a Huirapuca de Tucumán.

Luego, los dos primeros clasificarán a las semifinales y del tercero al sexto jugarán por los otros dos lugares en semis (el tercero ante el sexto y el cuarto contra el quinto).

Cabe recordar que por el momento el único clasificado a semifinales es Tucumán Rugby.

Los juveniles inician su Regional

Hoy los juveniles de rugby saldrán a la cancha para disputar la primera fecha del torneo Regional del NOA. El certamen contará con la participación de nueve clubes de Tucumán, cinco de Salta y tres de Santiago del Estero con sus divisiones M-15, M-16, M-17 y M-19.

Los clubes estarán divididos en tres zonas y competirán a lo largo de cinco fechas en busca del título regional. Al finalizar las cinco jornadas se realizará una tabla para determinar las posiciones finales de cada uno de los clubes.

Zona 1: Universitario de Tucumán, Tiro Federal (Salta), Los Tarcos, Tigres (Salta), Lince, Santiago Lawn Tennis.

Zona 2: Natación y Gimnasia, Santiago Rugby, Tucumán Lawn Tennis, Gimnasia y Tiro (Salta), Cardenales, Jockey Club de Salta.

Zona 3: Tucumán Rugby, Huirapuca, Universitario de Salta, Jockey Club de Tucumán, Old Lions (Santiago del Estero).