Alerta ACV: Rapidez y atención, las claves para disminuir las secuelas 

Casi en ninguna enfermedad del cuerpo humano la consulta rápida es tan importante como si ocurre un accidente cerebrovascular (ACV). Acaso por las alas que requiere esta urgencia es que cada vez se impone con más fuerza la metodología “Angels”, propuesta por la European Stroke Organisation (ESO), que consiste en intervenciones específicas en las diferentes fases de la ruta del paciente con ACV, las cuales se encuentran orientadas a disminuir la discapacidad y la tasa de mortalidad en diferentes países del mundo. Boehringer Ingelheim patrocina la iniciativa Angels e invitó a El Tribuno a una conferencia para conocer el programa que ayuda a los médicos a configurar y optimizar las redes de atención al accidente cerebrovascular con el apoyo de sociedades internacionales y locales.

No se trata de medicamentos sino de procedimientos. El cerebro tiene aproximadamente 120 millones de neuronas y en situación de ACV se pierden casi dos millones de neuronas por minuto. “Esa persona, por hora no atendida, envejece una década”, dijo el médico emergencista Adolfo Savia, y señaló que “es de suma importancia que el paciente reconozca los principales síntomas del ACV, pues el tiempo es determinante para que reciba atención médica oportuna”. “Entre más rápido solicite atención médica, mejor responderá a los tratamientos y aumentará las posibilidades de reincorporarse a su vida normal”, puntualizó sobre esta patología “tiempo-dependiente”.

Por su parte, la médica neuróloga María Cristina Zurrú, explicó que “el accidente cerebrovascular isquémico agudo, el tipo más común de accidente cerebrovascular (ACV), se produce cuando el suministro de sangre hacia una parte del cerebro se bloquea, ya sea por un coágulo de sangre en un vaso cerebral o ateroesclerosis (depósitos de grasa o placas que recubren las paredes vasculares). Un derrame cerebral puede conducir a una discapacidad o incluso a la muerte, y siempre requiere un tratamiento rápido y agudo”.

Para detectar un ACV hay que tener en cuenta síntomas tales como alteraciones en el lenguaje, no poder pronunciar el nombre, entumecimiento o parálisis de una parte del cuerpo, y alteraciones en el equilibrio y la visión. La doctora Zurrú aclaró que un ACV no siempre genera dolor de cabeza, pero que “es necesario que el paciente esté alerta y consulte si padece lo que considera el peor dolor de cabeza de su vida”.

Y destacó que “el peor error que se puede cometer es subestimar los síntomas. La atención prehospitalaria, es decir todo el ciclo anterior a que el paciente reciba atención en un centro médico, es esencial para evitar secuelas mayores”.

Los factores que predisponen a un riesgo de ACV son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, algunas enfermedades cardíacas y la obesidad. Por esto, la doctora Zurrú recalcó que “es importante que las personas tengan hábitos saludables para evitar estos factores, y en caso de ya padecer hipertensión o diabetes, tener un manejo adecuado de la enfermedad”.

Principales síntomas de un ACV

Se calcula que el 73% de los argentinos conoce los síntomas habituales de un ACV; un dato por demás positivo. Los efectos que se presentan con mayor frecuencia son:

-Dificultad para caminar, mareo, vértigo, pérdida del equilibrio o falta de coordinación.

-Dolor de cabeza súbito y de máxima intensidad

-Dificultad para hablar.

-Problemas repentinos para ver con uno o los dos ojos.

-Pérdida súbita de la visión de un ojo, o visión borrosa o limitada.

-Dificultad para manejar los brazos o coordinar los movimientos.

-Confusión súbita, general, problemas repentinos para hablar o entender.

Datos alarmantes

En Argentina mueren 18 mil personas por año a causa de un ACV. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 millones de personas sufren un ACV por año. De esos, 5 millones mueren y otros 5 millones quedan con una discapacidad permanente. En el mundo es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad. En Argentina se estima que cada 4 minutos una persona padece un ataque cerebrovascular. De ese número, se desprenden 18 mil muertes anuales.

Caminata 3K “Arriba otra vez...”

En el marco de la campaña mundial organizada por la World Stroke Organization y One Voice World for Stroke “Por una vida libre de ACV”, se encuentra abierta la inscripción para la nueva edición de la Caminata 3K en Salta el domingo 28 de octubre.

La inscripción es gratuita a través de la página https:/ /www.porunavidalibredeacv .com/

Bajo el lema “Arriba otra vez después del ACV”, la propuesta es convocar no solo a personas que hayan sufrido un ACV y sus familiares, sino también a quienes quieran informarse sobre medidas de prevención, y disfrutar de un día de actividad física al aire libre.

Además, habrá puestos de hidratación, salud, entrega de folletos educativos.

La primera edición de la caminata, que se realizó en Buenos Aires, contó con más de 500 participantes y mereció el premio de la World Stroke Organization a una de las mejores campañas por el Día Mundial del ACV.