Choque de campeones en la Liga de las Naciones

Gran choque entre los dos últimos campeones del mundo. Francia, recién coronada en Rusia, juega frente a Alemania, ganadora en Brasil 2014 e inmersa en una grave crisis, hoy a las 15.45 (hora de Argentina) en París en un choque estelar de la nueva Liga de Naciones de la UEFA.

En el Estadio de Francia el seleccionador galo Didier Deschamps debería alinear a prácticamente el once que derrotó a Croacia en la final de Moscú, a excepción del defensor central Samuel Umtiti, lesionado en una rodilla.

En su puesto jugará Presnel Kimpembe, a pesar de su decepcionante actuación el jueves contra Islandia, en el amistoso disputado en Guingamp (2 a 2).

El reto para los bleus es distanciarse en la primera plaza del grupo 1, antes del viaje a Rotterdam a mediados de noviembre para desafiar a Holanda, segundo en la tabla y principal rival de Francia en la carrera por la primera plaza, que conduce a la fase final de la Liga de Naciones, en junio.

Alemania, por su parte, vive su peor crisis de los últimos años. El equipo viene de perder 3 a 0 ante Holanda el sábado y parece que Joachim Low y sus dirigidos no han digerido la eliminación en la primera ronda del Mundial de Rusia, cuatro años después de ganar el título en Brasil.

El seleccionador alemán, en el centro de la tormenta tras su quinta derrota del año, no podrá contar con Jerome Boateng, lesionado en un muslo en Ámsterdam.

En la ida, en su primer partido como campeona del mundo, Francia empató sin goles en Múnich en un partido en el que brilló el arquero debutante Alphonse Areola, titular por la ausencia del capitán Hugo Lloris y de Steve Mandanda.

“Es una ocasión para reafirmar nuestro estatuto de campeones del mundo”, añadió el centrocampista NGolo Kanté, quien regresará al equipo titular tras descansar frente a Islandia.

Francia-Alemania en el Estadio de Francia traerá a la memoria el doloroso recuerdo del 13 de noviembre de 2015, cuando una ola de atentados terroristas dejaron en París 130 muertos, dos de ellos junto al recinto deportivo, mientras se disputaba un amistoso entre ambas selecciones.