Crimen en el peaje: el video de la discusión con el prefecto y el disparo mortal

Las cámaras de seguridad de la cabina de peajes de la autopista Illia captaron el momento de la discusión entre el prefecto Daniel de Jesús Acosta y Damián Cutrera, que terminó con la vida de este último en plena autovía.

Todo ocurrió el domingo a las 2.30 de la madrugada, poco antes de entrar a los boxes de peaje. Acosta se cruzó en su trayecto con Cutrera, de 41 años, quien manejaba su Renault Clio y se dirigía, como Acosta, hacia la Provincia. En el Clio, Cutrera viajaba junto a su esposa y dos amigos.

Si bien en las imágenes no se llega a ver con claridad el momento del disparo, el cabo de Prefectura Naval declaró que hubo una fuerte discusión de tránsito entre ambos, tras lo cual su arma se disparó en medio de un forcejeo con la víctima.

Además, agregó que del auto de la víctima se bajaron dos hombres y se acercaron a su vehículo, uno por el lado que estaba sentado él y otro por el de su mujer, que venía durmiendo y en ese momento se despertó. Luego Acosta declaró: ‘Me empiezan a dar golpes en la cabeza, en la cara y en el cuello. Yo traté de resguardarme. Cuando uno de esos hombres mete medio metro por la ventanilla, yo tenía el arma en la cintura‘.

‘El arma se disparó en el medio del forcejeo. No me di cuenta. Quedé en shock. Vi que una persona que caminaba en un momento se desplomó. Me bajé del auto. Llamé al 911, me identifiqué como miembro de Prefectura Naval, les dije a las personas que estaban en el lugar que no lo movieran, que no hicieran fuerza‘, completó.