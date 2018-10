Colón conquistó el invicto del River de Gallardo

Decir que River salió al césped del Cementerio de los Elefantes para enfrentar a Colón pensando en el partido del próximo martes por la ida de semifinales de la Copa Libertadores ante Gremio no es del todo cierto y es, en gran medida, injusto para el sabalero.

Ahora bien, afirmar que el millonario jugó su partido por la fecha 9 de la Superliga sin pensar en los de Porto Alegre tampoco es real. Y así el conjunto de Marcelo Gallardo finalizó con un invicto de 35 partidos, la mejor seguidilla de partidos sin perder de la historia del club de Núñez, yéndose con las manos vacías de Santa Fe.

Y es que, desde el armado del equipo para salir a la cancha (mayoría de habituales suplentes), Marcelo Gallardo y River estaban pensando en el Gremio, en la semi de Copa. Y es algo totalmente lógico: la Libertadores es el máximo objetivo de los de Núñez en este semestre.

Sin embargo, que el millonario no haya jugado con su primer equipo no significa que haya sido superado futbolísticamente por Colón y que su derrota haya sido justa.

Por el contrario, River fue quien controló el partido, tuvo al equipo de Eduardo Domínguez sobre su campo y, a pesar de que se salvó dos veces gracias a dos tiros que pegaron en los palos, fue el que más inquietó al rival e hizo méritos para quedarse con el triunfo. Pero el fútbol no es para merecedores.

Y por eso Colón festejó gracias al gol del uruguayo Gonzalo Bueno, a los 30 minutos del segundo tiempo, tras un rebote afortunado en el poste, quedándose con el invicto que ostentaba River y con los tres puntos. Sí, y el invicto del Muñeco se terminó en los pies de Bueno, aquel joven que promovió justamente Gallardo mientras dirigía a Nacional de Montevideo. Se dio el lujo de amargar a River y, hace unas semanas, marcarle a Boca.

Eso sí, la derrota no altera la tranquilidad de Gallardo, que pensando en el partido del martes recuperó a Enzo Pérez -jugó todo el encuentro-, le dio minutos a Exequiel Palacios, que volvió de una lesión, y no sufrió ninguna baja.

Además, el técnico se fue del estadio Brigadier General Estanislao López con la misma certeza con la que terminó cada partido en el que eligió poner en cancha a un equipo alternativo.

Es que River tiene plantel para jugar las tres competencias y, aunque altera nombres, no cambia su idea. Esta vez no pudo materializarlo con un triunfo, pero la derrota no lo hace perder la paz ante uno de los partidos más importantes del año, el que jugará en 72 horas.

el resultado



COLÓN 1 RIVER 0

L. Burián G. Lux

G. Toledo J. Moreira

E. Godoy L. Lollo

E. Olivera Martínez Quarta

C. Rodríguez C. Mayada

M. Fritzler E. Pérez

T. Chancalay B. Zuculini

F. Zuculini I. Fernández

L. Heredia De La Cruz

M. Estigarribia R. Mora

J. Correa L. Pratto

DT: E. Domínguez DT: M. Gallardo

Gol: ST: 30’ Gonzalo Bueno (C).

Cambios: ST: 9’ Santos Borré por Mora (RP), 23’ Bueno por Chancalay (C), 26’ Exequiel Palacios por Fernández (RP), 26’ Cristian Ferreira por De La Cruz (RP), 32’ Tomás Sandoval por Correa (C), 37’ Guillermo Ortiz por F. Zuculini (C).

Jornada: Novena fecha

Estadio: Brigadier. E. López

Árbitro: Pablo Echavarría