Declaró una de las víctimas de abuso sexual de un contador de General Güemes

En la Sala I del Tribunal de Juicio de esta capital comenzó el debate oral y público contra el contador Marcelo Córdoba, de General Güemes, quien llegó acusado de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple.

Preside la audiencia el juez Martín Pérez, por el Ministerio Público actúa la fiscal Luján Sodero Calvet, la defensa del imputado está a cargo de Pablo del Pino, mientras que en la parte querellante se desempeña la doctora Sandra Domené.

Ante la pregunta del magistrado por si haría uso del derecho a declarar, sin necesidad de decir verdad, el contador sostuvo que no, al menos por el momento.

Luego siguió la lectura de la requisitoria fiscal, momento en que hubo varias interrupciones, sobre todo por parte del defensor, a quien Martín Pérez corrigió porque "si no no terminamos más", dijo el juez.

"Vos sacás lo peor de mí"

La lectura de las denuncias realizadas por las dos víctimas, L.B.S. y C.B., exparejas del acusado de 71 años, tienen como denominador común la violencia y coacción en momentos de vulnerabilidad de las víctimas, sumado al delito de abuso sexual con acceso carnal contra la primera y abuso sexual simple contra la segunda.

Según lo denunciado por L.B.S., quien en el transcurso de la primera audiencia pasó al frente del juez y declaró, manifestó haber sido víctima de violencia por parte del imputado, con el que se casó en diciembre de 2021 y se separó meses después.

En el interior de un vehículo, en una zona oscura a la altura del paraje Mojotoro, Córdoba cerró el rodado y comenzó a tocar a su expareja mientras esbozaba: "Si me denunciás tus hijas se quedarán sin nada".

El relato de la víctima

"Por qué me dejaste, me destruiste en vida, ahora voy a acelerar el auto así nos hacemos mierda los dos", le dijo el acusado mientras la trasladaba en su vehículo. "Tengo 68 años y no tengo nada que perder, no me interesa nada", sostuvo, según el expediente. La denunciante contó que el contador le quería sacar el celular porque argumentaba que lo estaba engañando, "seguramente andás con un montón de machos".

Tras pegarle una cachetada, "comenzó a morderme la cara, a tocarme, las puertas tenían seguro y le decía que me abra, me asusté mucho, detuvo el vehículo en un lugar oscuro. Estaba descontrolado, parecía una bestia", apuntó la víctima tras haber sido abusada sexualmente con acceso carnal. "Perdoname, pero vos sacás lo peor de mí", terminó diciendo Córdoba.

Otra denuncia contra contador

La denuncia de C.B. también tiene el mismo tenor de violencia y coacción que la primera, a diferencia de lo ocurrido con L.B.S., según la investigación, a esta segunda denunciante el acusado no llegó a penetrarla.

Contó que mientras se encontraba en la casa del contador este la manoseó en varias oportunidades, "yo te voy a pagar más que mi esposa, vos no digas nada", le dijo el acusado.

Tras la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, la fiscal pidió la palabra y solicitó que se incorpore al debate la denuncia de una tercera víctima del contador Córdoba, "se trata de un legajo que está con elevación a juicio, pero que por motivos que se desconocen no cuenta con planilla prontuarial", manifestó Calvet.

Al parecer el imputado cuenta con solo dos o tres denuncias por abuso sexual, "cuando en realidad hay muchas más", se quejó la doctora Domené.

El juez Pérez quedó en contestar dicha solicitud realizada por la investigadora y la querella, ante el rechazo del defensor Pablo del Pino.

Hoy continuará la audiencia en la Sala I del edificio judicial, en la planta baja. Está previsto que el debate cuente con un total de 12 jornadas de audiencia.