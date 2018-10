La Liga Departamental, un Sub-15 que sueña

La Liga Departamental clasificó a la final regional tras eliminar en semifinales a la Liga Jujeña.

El elenco dirigido por Robert Tejerina, sueña con llegar al Torneo Nacional y a base de buen fútbol buscará eliminar en la final a la Liga Salteña.

“Venimos ganando y los chicos están con muchas ganas de jugar el partido frente a Salta. A nuestros jugadores no les importa trabajar a las tres de la tarde llueve o haya un sol fuerte, hay que llevarla bien a esta serie pero tenemos confianza”, sostuvo el técnico Robert Tejerina quien además es entrenador de Newell’s Old Boys de Tartagal.

“Confío a pleno en a capacidad de los chicos, se le ganó bien a la Liga Güemense, también a Rosario de la Frontera y por último a la Liga Jujeña. Ahora se viene una linda final contra un gran equipo como la Liga Salteña pero vamos a demostrar porque llegamos a esta instancia. No me caben dudas que mis jugadores van a dejar todo por tratar de llegar al Torneo Nacional”, sostuvo el técnico de la Liga Departamental.