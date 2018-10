Con demora, acondicionan la nueva oficina del IPS

En calle Mitre al 300, casi en el microcentro, hay otro gran edificio con las puertas cerradas. No obstante, no se ve residuos desperdigados ni el acceso está liberado. Allí funcionó hasta hace unos años la Anses y desde hace un año el Instituto Provincial de Seguros de Salta (IPS) paga el alquiler, aunque todavía no está habilitada ninguna dependencia del IPS, desde donde informaron que desde hace dos meses se ejecutan trabajos de tabiquería interna y adecuación en áreas como el baño. Luego avanzarán con las instalaciones eléctricas y de datos. Serán los trabajadores de mantenimiento de la obra social los que realicen específicamente esa tarea, ya que se tuvieron que reducir los gastos del proyecto.

La demorada mudanza de las oficinas del IPS generó incluso un pedido de informe de la diputada provincial Bettina Romero. Había solicitado conocer desde cuándo se paga por el alquiler del inmueble y el monto mensual de la locación.

Pagos

El contrato, según trascendió, data de fines del año pasado y hubo demoras en la adjudicación de las obras cuando en la Provincia se empezaron a ajustar los gastos en el marco del pacto fiscal. El IPS tuvo que modificar el proyecto para que los trabajos se pudieran concretar en el interior de ese inmueble.

Después de eso se realizó el procedimiento de contratación. Se estima que a fines de año ese edificio abrirá las puertas con los servicios del IPS que hoy funcionan en calle Mitre y Belgrano y en 20 de Febrero al 300.

Por ahora, de lunes a sábado, vendedores ambulantes se instalan en la vereda del edificio donde funcionó la Anses.

Los servicios del IPS que se prestan en Mitre y Belgrano deben mudarse. Un informe técnico del Gobierno provincial indica que la propiedad tiene serios problemas estructurales.

Las dependencias que estaban en la segunda planta fueron reacomodadas en la primera, por lo que necesitan contar con el nuevo espacio en la calle Mitre al 300.

