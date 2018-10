Gerbaudo: “Espero que esto sea un baño de humildad” 

Salta Basket no tuvo el arranque deseado en la Liga Argentina de Básquet. La derrota que sufrió frente a Hindú Club de Resistencia en el debut repercutió en el partido que jugó el domingo último frente a Central Argentino de Ceres. Los infernales dejaron pasar una ventaja de 17 puntos para terminar perdiendo 97 a 90 frente a Hindú y contra los santafesinos fue caída por 96 a 83.

Sobre el mal inicio y pensando en lo que se viene habló el base Diego Gerbaudo. El cordobés hizo un duro análisis ni bien terminó el encuentro contra el quinteto de Central de Ceres.

“Este es un comienzo de temporada muy flojo. El primer partido lo perdimos por desconcentraciones de todo el equipo, no lo pudimos llevar adelante. Después de ese partido creo que nuestra cabeza no es la misma; ahora hay que seguir porque tenemos que cambiar la cabeza”, expresó Gerbaudo en la transmisión oficial del partido.

Además señaló que la clave de la derrota frente a Central estuvo en la defensa. “Nos metieron 96 puntos, un equipo humilde que viene de jugar anoche (por el sábado). Espero que esto sea un baño de humildad para nosotros”.

Salta Basket tendrá casi una semana para preparar su próximo partido. Recién el próximo lunes 29 del corriente volverá a jugar, nuevamente el Delmi frente a Oberá TC de Misiones, equipo que arrastra un triunfo y una derrota, ambas contra San Martín de Resistencia.

“Esto se revierte entrenando duro y poniéndose a defender, en ataque vamos a tener goles, pero si no defendemos no vamos a ganar”, agregó Gerbaudo pensando en los desafíos que se vienen para los infernales.

Después del partido contra Oberá los salteños afrontarán su primera gira y será por la capital chaqueña. El 4 de noviembre se medirá contra San Martín y dos días después frente a Hindú. Los infernales son los únicos que todavía no suman victorias en las Conferencia Norte; Hindú es el líder con porcentaje perfecto por sus dos triunfos en igual cantidad de presentaciones; el resto al menos suma una victoria en dos juegos.