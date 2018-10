Histórico pronunciamiento del periodismo en Salta

Ayer a mediodía, con la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, la Sociedad Interamericana de Prensa concluyó su 74§ Asamblea General.

La organización más importante de la prensa hemisférica había celebrado antes tres asambleas en nuestro país. Dos en Buenos Aires y en 1993, en Bariloche.

En esta oportunidad, la provincia de Salta fue la anfitriona de un pronunciamiento que la entidad considera crucial para su historia.

Tal como lo anticipara en agosto el presidente saliente, Gustavo Mohme, la "Declaración de Salta", sobre principios de libertad de expresión en la era digital adquiere una dimensión institucional decisiva, por cuanto se trata de un ineludible punto de referencia para preservar derechos consolidados (aunque nunca plenamente respetados) de la comunicación humana, hoy sometidos al vértigo de internet.

Raíces históricas

La Declaración de Salta se enlaza histórica y filosóficamente con las declaraciones de derechos humanos consagradas durante dos siglos y medio, incluido el Pacto de San José de Costa Rica. La SIP considera a esta una continuidad de la histórica declaración de Chapultepec, establecida hace 24 años en esa ciudad de México, y anticipa que, como esta, la de Salta quedará en la consideración permanente de organismos Internacionales y como una referencia jurídica en materia de derechos de expresión, de información, de opinión y de prensa, o ante eventuales demandas en materia de propiedad intelectual o derecho al olvido.

La Asamblea salteña mostró en su verdadera dimensión la importancia de la prensa en la vigencia del sistema democrático.

Los directivos plantean como grave preocupación el surgimiento de las noticias falsas como recurso intencionadamente instalado a través de las plataformas digitales para influir en los procesos electorales. El espacio de la opinión pública se ha multiplicado y diversificado. Por las redes pululan agravios mezclados con opiniones y se instalan fantasías, errores o mentiras; allí nacen las grietas, que no son solo un mal argentino, pero la gente encuentra una nuevo forma de manifestarse.

El preámbulo y los 13 puntos de la Declaración de Salta aparecen entonces como un punto de referencia indispensable para legisladores y jueces, pero también para el desempeño periodistas medios y las grandes compañías como Facebook y Google, que enviaron representantes y expositores a la Asamblea.

El derecho de las personas a opinar e informarse entra a veces en colisión con el derecho a la intimidad. La SIP trata de no dejar que se abran las puertas para alguna forma de censura.

Presencia política

El discurso del presidente Mauricio Macri, como antes lo fue el de la gobernadora María Eugenia Vidal, expresaron un compromiso con "la verdad" y con la libertad de prensa. Del mismo tenor fue el que pronunció el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, y el mensaje del presidente de Ecuador, Lenin Moreno.

Los paneles mostraron las fragilidades de la democracia, los desbordes de Donald Trump, la violencia en Venezuela y Nicaragua, el crecimiento territorial del "narcocrimen" y los niveles de marginalidad que sufre el continente. Un contexto internacional que involucra y compromete la tarea del periodismo.

Periodismo profesional

Para los periodistas de Salta, la Asamblea que tuvo por anfitrión a El Tribuno deja espacio para la reflexión.

El panel acerca del periodismo de investigación, protagonizado por Diego Cabot, Daniel Santoro, Nicolás Wiñazki y Antonio Oieni, brindó una información minuciosa sobre tres décadas de una corrupción exasperante.

Además de la crónica político - policial, dejó una lección acerca de lo que debe ser el "periodismo serio" (el único). "Periodismo" es apego a la verdad; es el privilegio del dato por sobre la ideología; es la responsabilidad en el chequeo de datos, la contextualización de cada historia y es la valoración correcta de la dimensión de la noticia.

La "grieta", que interpela al periodismo y que inquieta a la SIP, es el fruto de una época en que las instituciones están en crisis, pero sobre todo, la verdad está relativizada

Preámbulo

La Declaración de Chapultepec constata la fe en la democracia y en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa como forma para alcanzar instituciones sólidas, desarrollo social, libertades públicas plenas y respeto a los demás derechos humanos. El periodismo y los medios de comunicación son actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas en las que operan. Son claves en la búsqueda de la verdad, en facilitar la cultura democrática y en empoderar a la ciudadanía para ejercer sus libertades y gozar del derecho a la información, como resalta la Carta de Aspiraciones de la SIP. El desarrollo de internet y las tecnologías digitales profundizan un ejercicio más abierto, diverso y plural de las libertades de pensamiento, expresión y de prensa. Permiten compartir ideas, opiniones e información de modo multidireccional, interactivo e instantáneo y tener un mayor acceso a fuentes informativas. El ecosistema digital ha generado nuevos espacios que empoderan a los usuarios para crear, difundir y compartir información. Todo ello contribuye a alcanzar las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que la libertad de expresión se ejerza sin limitación de fronteras y exenta de amenazas y violencia. No obstante el impacto positivo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, las amenazas y los ataques a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales y privados no han cesado. Los abusos y el mal uso de estas tecnologías han potenciado la censura, el bloqueo de contenidos, la vigilancia, el acoso, las campañas de descrédito y otros tipos de violencia contra usuarios, periodistas y medios de comunicación. A estos abusos se suman desafíos en la era digital que también representan riesgos para las libertades de expresión y de prensa. Entre ellos, el exceso de regulaciones estatales, la diseminación maliciosa de desinformación, ataques cibernéticos de diverso origen, un nuevo entorno con actores que ejercen un poder sustantivo en la circulación de información y una preocupante brecha digital dentro de las sociedades y entre países. Frente a los retos, quienes defendemos las libertades de expresión y de prensa, convencidos de que estas no son una concesión de las autoridades sino derechos inalienables de las personas y de que el acceso al internet es un principio fundamental, estamos llamados a proteger y promover el libre flujo de la información sin importar la plataforma por donde esta se propague. formación.