Pinola: “Por qué no podemos ganar allá”

Javier Pinola lamentó la derrota frente a Gremio como todo River y dijo que se definió por mínimos detalles. “Da mucha bronca porque no pudimos hacer el juego que nosotros queríamos, entramos en la lentitud de ellos y así se dio el partido”, explicó.

“Después en los mínimos detalles a veces se define el partido y fue el gol de cabeza, había que tener atención en eso pero bueno, ya está”, agregó el ex Racing y Rosario Central.

El acompañante de Jonatan Maidana en la zaga central del millonario afirmó que van a “corregirlo” para la revancha de la semana próxima. “Faltan 90 minutos, ellos ganaron de visitante y ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?”, finalizó.

Por su parte, Walter Kaneman, una de las figuras, opinó: “Fue una linda lucha, todos sabemos que River es un gran equipo, con mucha presión y usa bien el error del rival, sabíamos eso y que en la pelota parada podía sacar ventaja”.