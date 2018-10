Pese al fallo de la Corte, denuncian que sigue la educación religiosa

A casi un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó no dictar educación religiosa en el horario escolar como parte de la currícula en Salta, el titular del Observatorio por la Educación Laica de Salta, Fernando Climent, aseguró que algunas escuelas incumplen la sentencia y siguen en señando los mismos contenidos bajo la modalidad de talleres.

Climent anticipó que tratará el tema en el primer conversatorio "Por un #EstadoLaico. Iglesia y Estado Asuntos Separados", que se hará mañana a las 17.30 en la Asociación de Viajantes y Representantes de Salta (AV.Re.Sa), en la calle Córdoba 148.

El referente del observatorio contó que compartirá las experiencias, las denuncias, los procedimientos y "los modus operandi que tienen las escuelas para seguir saliéndose con la suya para dictar educación religiosa bajo la denominación de "talleres de valores'".

Climent aseguró que existe "indiferencia por parte de las autoridades ministeriales para resolver la situación y que hay persecución a algunos estudiantes, de secundarios particularmente, que están sufriendo porque ellos se niegan a seguir con las prácticas religiosas".

"Profundizaré en la reforma de la Constitución de la Provincia con relación a algunos artículos que dan privilegios a la Iglesia Católica para seguir incidiendo en la decisión política de cómo educar", agregó.

El conversatorio, gratuito y abierto a todos los interesados, es organizado por el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC), una organización internacional.

Participarán de la reunión el presidente de ILEC a nivel nacional, Manuel Ochandio; la presidenta de la sede en Tucumán, Silvana Díaz; el referente de la sede Salta, Raúl Martínez, y Mónica Menini, representante de "Católicas por el Derecho a Decidir", además de Fernando Climent.

El fallo de la Corte Suprema que dictaminó que en Salta no puede dictarse educación religiosa en el horario escolar será uno de los primeros ejes a tratar. ILEC participó en la causa, iniciada por un grupo de padres salteños, como "amicus curiae", figura que permite aportar información o un punto de vista sobre el tema a la Justicia.

"Privilegios"

"Nosotros no nos oponemos a ninguna religión sino que apoyamos a todas con sus propuestas pero consideramos que no es bueno que haya una religión privilegiada y otras que sean entenadas como ocurre en la actualidad. Todas tienen que tener igualdad de condiciones", recalcó Martínez, de profesión ingeniero.

Consideró que el hecho de que se haya enseñado religión católica en las escuelas, "implicó discriminación a los alumnos que tienen otra creencia religiosa como la judía, la evangélica o que no creían en nada. Eso no es justo".

Martínez hizo hincapié en que "las religiones no se enseñan, sino que se eligen y se profesan porque tienen dogmas y queda a criterio de cada uno creer o no en un dogma. Afirmó que en países avanzados como Canadá y en los de Europa, los distintos cultos se llevan adelante dentro sus iglesias o templos y son absolutamente respetados.

"Los dogmas no pueden ser enseñados en cada escuela e impuestos a los niños porque eso significa encerrarlos en cuestiones sin que ellos puedan analizar y ellos tienen del derecho a aprender en libertad", sostuvo.

Además, Martínez criticó que la Iglesia católica reciba apoyo económico proveniente de los impuestos que pagan los ciudadanos, sean religiosos o no, y que no paguen impuestos ni servicios. "La iglesia evangelista, la adventista y la mormona no reciben apoyo y hacen aportes impositivos, abonan servicios y eso es una cuestión de injusticia. Buscamos la equidad", dijo.

Mónica Menini, abogada y referente de "Católicas por el derecho a decidir", expresó: "Somos mujeres que desde hace mucho militamos por un Estado laico. Nuestro Estado, según la Constitución Nacional, es laico. Nos da la libertad para ejercer y tener identidad en la Iglesia que elijamos. En las iglesias hay disidencias hacia adentro. En la católica hay diferentes grupos. De hecho nosotras somos católicas y feministas que estamos a favor del aborto y de la educación sexual".

Menini señaló que "dentro de la Iglesia católica hay fundamentalismos con los que no estamos de acuerdo y que no deben incidir en las políticas de Estado porque le hacen mal a la democracia y a la ampliación de derechos".

Manifestación en la UNSa

Mañana desde las 15 estudiantes se manifestarán en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) a favor de educación y políticas públicas laicas. Los alumnos de la casa de estudios llevarán el pañuelo naranja que simboliza a nivel nacional la campaña por la separación de la Iglesia y el Estado.

Se manifestarán en contra de que funcione una capilla católica adentro del predio de la UNSa.

En Salta se realizó en agosto la primera apostasía colectiva, trámite que consiste en renunciar formalmente a ser parte de la Iglesia católica.

Desde Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC) cuestionan duramente que se tomen decisiones legislativas en función de creencias religiosas. “Esto es lo que más afecta a la sociedad, ya que implica someter a todos los ciudadanos, sean religiosos o no, creyentes o ateos, a la opinión de una religión”, difundieron.

Recalcaron la necesidad de impulsar “reformas constitucionales para lograr un estado absolutamente laico”.

También analizarán el tema de la presencia de símbolos religiosos católicos en instituciones públicas.