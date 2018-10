Los cambios que propone la FIFA, en medio de las críticas

Los lucrativos proyectos de un Mundial de Clubes ampliado y de una Liga de Naciones a nivel mundial, defendidos por el presidente de la FIFA Gianni Infantino pero lejos de suscitar unanimidad, están en la agenda de los trabajos de la instancia mundial del fútbol.

Las dos ideas están en el punto 4 de la agenda del Consejo de la FIFA, que se reúne hoy en Ruanda, con el debut de Claudio Tapia, presidente de AFA, como uno de los cinco representantes de Conmebol.

Los opositores a las reformas critican el riesgo de un calendario sobrecargado y acusan a Infantino, candidato a la reelección en junio de 2019 en París, de querer sacar adelante los proyectos a la fuerza.

Esta semana, el Fórum mundial de las ligas (WLF) se mostró “firmemente contrario a toda decisión en ese sentido”, en palabras de su directorio, compuesto por el dirigente de la liga inglesa Richard Scudamore, el director general de la liga alemana Christian Seifert y del patrón de la liga mexicana Enrique Bonilla.

Los tres firmantes lamentan que no se les haya consultado. El WLF acusa entre líneas a Infantino de haber omitido a varias instancias representativas sondeando sólo a aquellas grandes formaciones europeas a favor de su proyecto de nuevo Mundial de Clubes.

La Asociación europea de clubes (ECA) ya había reclamado hace tiempo conversaciones “abiertas y transparentes”.

El Consejo estratégico del fútbol profesional de la UEFA que reúne a la ECA, la asociación de las ligas profesionales (EPFL) y al sindicato de jugadores (FIFPro) expresó entonces sus “serias reservas en cuanto al proceso que rodea las propuestas de un Mundial de clubes de la FIFA y de la Liga mundial de naciones, en particular el calendario precipitado y la falta de información concreta”.

El NY Times señala esta semana que los miembros de la UEFA presentes en el Consejo podrían incluso abandonar los debates en caso de desacuerdo.

Infantino sueña con lanzar de la mano de la Liga de naciones mundial una suerte de Minimundial, que reagruparía cada dos años a ocho selecciones nacionales. Y desea asimismo relanzar el interés sobre el Mundialito de Clubes.

Lo que se ha filtrado hasta ahora es un nuevo formato previsto cada cuatro años, con 24 clubes, 12 de ellos europeos.

Esta nueva competición ocuparía el lugar de la Copa de las Confederaciones, un año antes del Mundial.

Pero la prensa evoca una segunda posibilidad, con un torneo que se desarrollaría todos los años.

La competición actual sólo agrupa a 7 clubes y no suscita demasiado interés mediático.

Para tratar de convencer, Infantino asegura que un grupo de inversores (chinos, japoneses y sauditas) garantizaría hasta 25.000 millones de dólares en ingresos por las dos competiciones.