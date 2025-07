La durísima crítica de su tía a su libro y que se hizo viral: “Eso no te va a dejar nada”

Maylen Angelucci tiene 21 años, es escritora, guionista, emprendedora y, en los últimos días, su nombre recorrió miles de pantallas gracias a un video viral en TikTok. Lo que la catapultó al centro de la conversación fue un audio: el mensaje de una tía lejana que, tras enterarse que Maylen había publicado su primer libro, decidió criticarla con dureza. Sin filtro. Sin empatía.

“Eso de escribir libritos no te va a dejar nada”, le escribió. Luego, en un audio, insistió: “¿Por qué no te dedicás a otra cosa? Hay carreras que dejan más plata. No vendiste ni uno… estás perdiendo el tiempo”. Maylen decidió bloquearla. Y luego, hacer algo más: publicar esos mensajes.

El video se viralizó, generó una catarata de apoyo en redes y, sobre todo, puso el foco en una problemática silenciosa: la desvalorización que muchas veces sufren los jóvenes creadores por parte de su entorno más cercano.

Escritora por impulso, guionista por vocación

Maylen comenzó a escribir a los 16 años, en plena pandemia. La escritura no fue una elección planificada: fue una forma de canalizar el dolor. “Había fallecido mi abuela, era nueva en el colegio, todo era confuso. Una noche soñé algo muy raro, muy vívido. Me desperté y lo escribí en las notas del celular. Al otro día lo leí y supe que quería convertir eso en un libro”, cuenta.

Pidió una computadora prestada, descubrió Wattpad, y ahí empezó a compartir sus historias. Sin saberlo, estaba empezando un camino que años después derivaría en su primer libro publicado por una editorial.

Hoy, a punto de recibirse de guionista audiovisual en la Universidad de La Matanza, Maylen combina la escritura con sus redes sociales (tiene una cuenta de TikTok con más de un millón de seguidores y otra exclusivamente dedicada a sus libros), además de manejar dos locales de ropa. “Hago muchas cosas a la vez, pero todo lo que hago me conecta con lo creativo”, resume.

El libro que lo cambió todo

¿Qué pasó con Elizabeth Parker? Es su primera novela publicada por una editorial. Un thriller psicológico con elementos de drama y romance juvenil, que transcurre en una iglesia donde la protagonista busca respuestas tras el asesinato de su hermana. “La idea la tuve desde la pandemia, pero tardé más de dos años en desarrollarla. Lo hice sola, sin ayuda, y fue durísimo. Pero también hermoso”, dice.

En paralelo, escribió el guion de la futura película del libro como parte de su tesis de carrera. Y mientras trabaja en nuevos proyectos editoriales y audiovisuales, sueña en grande: “Tuve propuestas de productoras como Televisa o Wattpad Studios. Todavía no se concretó, pero tengo fe de que algún día mi historia llegue al cine”.

“Eso de escribir libritos…”

Todo explotó con un audio de WhatsApp. Maylen publicó un video en TikTok que, si no lograba vender más de 30 ejemplares de su novela, la editorial con la que firmó su primer contrato iba a dar por terminado el acuerdo. En ese contexto, recibió un mensaje inesperado: era su tía —una tía lejana, según aclaró—, que no solo no la felicitó por su trabajo, sino que cuestionó por completo su elección de vida.

“Yo te dije que no tenías que dedicarte a eso de escribir libritos”, se burló. En el audio, que la propia Maylen compartió en redes, la crítica se volvía aún más directa: “Acá en Argentina de eso no se vive, buscate algo más seguro”. Maylen no le contestó, pero la tía insistió enviando más mensajes. Ella decidió bloquearla.

Como no podía comunicarse directamente, la tía le mandó varios audios a la hermana de Maylen. En uno, intentó disculparse: “Perdón, quiero arreglar las cosas con vos y tu familia”. Pero como nadie le respondía, volvió a arremeter: “Eso de la escritura no sirve, si alguien te compró un libro fue por lástima”.

Maylen escuchó todos los audios, le pidió a su hermana que desbloqueara el número, y le envió un mensaje final: le dijo que le iba a mandar su libro, para que entendiera que se había equivocado. Y que el problema “no era la escritura, sino hablar sin haber leído jamás un libro”.

Lo que vino después fue viral: decidió publicar ese audio en TikTok. No por revancha, sino por incredulidad. “Lo subí porque no podía creer lo que escuchaba”, explicó. El video superó las millones de visualizaciones y despertó una ola de comentarios de personas que se sintieron identificadas: “Mucha gente me escribió diciendo que tenía familiares iguales, tías que les decían lo mismo, que no iban a llegar a nada”, contó.

No fue la primera vez que Maylen recibió comentarios de ese tipo. En la entrevista recordó cómo una ex amiga, que había estado muy presente cuando escribió su primer libro, luego de una pelea se burló públicamente de lo que ella escribía en redes sociales. “Son cosas que te duelen, pero aprendés a procesarlas. Al principio fue bronca y sorpresa. No entendés cómo alguien puede hablarte así, tan irónicamente. Pero me ayudó a entender que hay muchos que pasan por lo mismo”.

Escribir para sanar (y para otros)

Para ella, escribir no es solo un oficio, sino una forma de sanar. De contar lo que no se dice. De ayudar. “Una vez, una lectora me dijo que gracias a uno de mis libros se animó a continuar una denuncia por abuso. Ese tipo de mensajes me marcaron para siempre. Saber que una historia tuya puede tocar así a otra persona... no tiene precio”.

Aunque todavía no vive 100% de la escritura, sabe que ese es su destino. Lo construye día a día con cada página escrita, cada lector ganado, cada nuevo proyecto. “Hoy siento que todo lo que me dijeron que no iba a poder hacer… lo estoy haciendo”.

Maylen a Maylen

¿Qué le diría a la Maylen que no sabía que iba a ser escritora? “Gracias por seguir tu impulso. Por no hacerle caso a quienes no creían en vos. Por escribir igual, con esa imaginación loca. Al final, valía la pena”.