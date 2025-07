Milei y Modi buscarán profundizar el intercambio entre Argentina e India

El presidente Javier Milei recibió ayer una reunión en su despacho de la Casa Rosada al primer ministro de la República de la India, Narendra Modi. Ambos acordaron profundizar la relación bilateral y el intercambio comercial, según difundió la Casa Rosada.

Más en concreto y por fuera de la información del Gobierno, Milei y Modi abordaron las posibilidades de avanzar en futuras inversiones en sectores como medicamentos, energía, agricultura y maquinaria, y metales críticos, entre otros.

"Excelente reunión con el Presidente Javier Milei de Argentina. Se cumplen 75 años de relaciones diplomáticas entre la India y Argentina y 5 años desde que elevamos nuestra relación a Asociación Estratégica", expresó Modi en una publicación en sus redes sociales.

El primer ministro indio agregó, junto a fotos en las que se muestra con el mandatario argentino: "Hemos avanzado considerablemente en nuestras relaciones bilaterales, pero ambos estamos de acuerdo en que el camino que queda por recorrer es aún más prometedor".

Una conferencia de prensa liderada por Periasamy Kumaran, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno indio, repasó los aspectos tratados en la reunión bilateral, que incluyeron proyectos de colaboración en sectores como comercio, inversión, tecnología, defensa y seguridad, minería, agricultura, seguridad alimentaria, energía verde, industria aeroespacial, comunicación, recursos digitales, manejo de desastres, educación, salud y fármacos.

Según Kumaran, Modi definió a Argentina como un "socio confiable" en materia energética y destacó las reservas argentinas de petróleo y gas, un sector en el que India pretende extender su inversión.

En enero pasado, la petrolera YPF firmó con las empresas indias Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) un memorando de entendimiento para la exportación de gas natural licuado (GNL) proveniente del yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén.

En este punto, Modi reconoció el interés de su país en invertir en las reservas argentinas de litio y cobre; en sintonía con que en febrero pasado, la empresa estatal india Kabil abrió oficinas en la provincia de Catamarca con miras a desarrollar allí un proyecto exploratorio de litio.

Kumaran también se refirió a la idea de que Argentina importe medicamentos indios, con el objetivo de "reducir el costo de los cuidados de salud". Sin embargo, esto es muy resistido por la industria farmacéutica argentina.