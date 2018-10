Padres provida le piden a Urtubey una educación sexual "sin adoctrinamiento"

Unas 300 personas participaron del Primer Congreso de Mujeres Provida del NOA, aunque también hubo padres, que tuvo lugar en el complejo polideportivo Nicolás Vitale del barrio El Tribuno.

El encuentro comenzó a las 8 de ayer con la distribución de cartillas y las disertaciones de referentes provida. Luego los participantes se distribuyeron en seis comisiones: derechos humanos, educación, familia, juventud, medios y salud. Se dictaron talleres, entre ellos uno destinado exclusivamente a hombres. Por la tarde hubo un debate, la entrega de reconocimientos y la elaboración y lectura de un documento con carácter de declaración interprovincial y nacional en defensa de la vida, los valores y la familia.

Entre los disertantes estuvieron el jefe de Obstetricia del hospital Universitario Austral, Ernesto Berutti; el abogado Carlos Romano y la senadora nacional Cristina Fiore.

Silvia Zurita, presidenta del Movimiento Argentinos en Acción organizador del encuentro, explicó que se trata de un congreso "para que nos comprometamos para defender las dos vidas, el niño por nacer, los derechos de las mujeres, el futuro de nuestros niños. Vinieron delegaciones de distintas provincias. Los objetivos del encuentro son informar, capacitar, debatir y proyectar".

El documento

Los participantes elaboraron un documento final en base a las conclusiones de cada una de las comisiones. Lo leyeron al cierre de la jornada y planean elevarlo al gobernador Juan Manuel Urtubey.

"Se declara a Salta provida. Es es uno de los objetivos. El otro es lograr la educación sexual integral basada en los valores y costumbres de cada provincia, sin ideología de género puesto que ésta no tiene ningún fundamento científico ni biológico. Los congresos seguirán. El próximo será en la provincia de Santiago del Estero", describió Zurita.

"Pensamos que los movimientos de izquierda y feministas, que son la minoría, quieren imponer un cierto adoctrinamiento a nuestros niños. Quieren destruir lo que es hasta el lenguaje que ni siquiera está aprobado por la Real Academia Española. Nosotros creemos que la ley de educación sexual integral promulgada en 2006, la ley original es muy linda y basada en valores y que respeta el derecho de los padres, quienes son los que tienen que educar a sus hijos en el seno familiar", agregó.

Según Zurita, la escuela debe instruir a los niños y jóvenes. "Nosotros estamos a favor de que se los informe y capacite pero que se respete lo que quieren los padres que sus hijos aprendan, según sus edades y sin adoctrinamiento ideológico", dijo.

Con relación al aborto, la referente lo definió como "una práctica de muerte. Pensamos que no es una solución para las mujeres que se encuentran embarazadas en situación de vulnerabilidad. El proyecto del aborto era inconstitucional, ya desde un principio no tenía fundamentos jurídicos ni constitucionales. Gracias a Dios el 8 de agosto todos los argentinos dijimos si a la vida y no se aprobó pero nosotros tenemos que seguir trabajando para defender el derecho a la vida como un derecho fundamental porque la vida no se vota", finalizó.

Testimonios

Manuel, de 48 años, asistió junto a familiares al congreso y manifestó que la convocatoria "es muy importante, más en una ciudad como la nuestra que es tan católica, religiosa. Del otro lado, desde otros movimientos, se habla de los derechos de la mujer, los cuales apoyo, pero no se habla del embrión en si, se habla de una sola vida, no de las dos. Para mí un embrión es vida humana, no es una cosa".

Un joven de 22 años, Gabriel Guerra, dijo que "estar a favor del aborto se está volviendo una moda y no quiero eso. Los que pensamos distinto somos atacadísimos y no debe ser así. Tenemos que ser otros, distintos, unidos".

Por su parte, Gisela Murillo, una joven de 25 años aseguró que el congreso sirve "para capacitarnos y adquirir ese conocimientos, enriquecernos, de los que mas saben, para poder defender las dos vidas".

Además agregó que hay una postura errada por parte de quienes creen que las personas "provida no quieren educación sexual en las escuelas. Si queremos la educación sexual en las escuelas porque creemos que es parte del aprendizaje de niños en cuanto a la prevención del abuso sexual, el embarazo adolescente, la violencia familiar, la enseñanza sobre métodos anticonceptivos. Eso es muy bueno, pero cuando nos metemos en la cuestión ideológica que sobrepasa el conocimiento científico y biológico estamos entrando en un terreno que le corresponde totalmente a los padres".

"Queremos educación sexual integral con bases científicas y biológicas no con ideología de género", remarcó.