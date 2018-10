Citan a indagatoria a Pablo Moyano para el 1 de noviembre en la causa por Independiente

El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera convocó hoy a declaración indagatoria para el próximo 1 de noviembre al secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, a quien acusa de ser el "jefe de una asociación ilícita" que hacía negocios alrededor del club Independiente.

Scalera, que la semana insistió en su pedido de detención contra Moyano, ahora lo citó para el próximo jueves a las 8:30 en Lomas de Zamora, confirmaron fuentes judiciales a NA. .

No es necesario que de la audiencia participe el juez de la causa, Luis Carzoglio, que ese mismo día tiene previsto regresar de su licencia.

El dirigente gremial declarará como imputado de la causa, en la que el fiscal lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a "defraudar" al Club Independiente, del que se padre Hugo Moyano es presidente, "mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos".

El martes pasado, Scalera volvió a pedir la detención de Moyano, lo llamó a indagatoria y recusó al juez Carzoglio, quien había rechazado su solicitud para arrestar al sindicalista.

Para el fiscal de Lomas de Zamora, no se puede concebir la idea de que los barras del club pudieran actuar aisladamente convirtiendo a la dirigencia deportiva en "simples extorsionados".

"Ese grupo de sujetos violentos obtiene determinados beneficios del club Independiente (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso a estadio, viajes, etc) que permiten la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley", agregó en su dictamen.

En paralelo a la indagatoria, el nuevo pedido de detención de Moyano será definido por la Cámara de Apelaciones, luego del rechazo de Carzoglio a ese pedido en primera instancia.

Entre las pruebas citadas por el fiscal se encuentran una serie de transcripciones de conversaciones telefónicas: Scalera planteó en su apelación que las escuchas telefónicas entre los barrabravas del club, analizadas en la causa, "se invoca claramente a Moyano dando consentimiento en muchas acciones".