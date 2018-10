Rodolfo D’Onofrio: "No pido 8 goles, con 2 me doy por hecho"

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, dijo que se daría “por hecho” en caso que el club de Núñez convierta mañana dos goles ante Gremio de Brasil, en Porto Alegre, por la revancha de semifinales de Copa Libertadores.

“Cuando fuimos a Bolivia y perdimos 3 a 0 ante Wilstermann, después lo dimos vuelta ganando 8 a 0. Esta vez no pido ocho goles, con dos me doy por hecho y que ellos hagan uno nada más”, manifestó D’Onofrio en una entrevista con el diario español Marca.

D’Onofrio confía en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que en la ida cayó 1-0 en el estadio Monumental. “Lo podemos dar vuelta. Creo en lo que dijo Gallardo. Que así como perdimos este partido 1 a 0 lo podemos ganar allá 1 a 0, 2 a 1, es factible”, indicó el titular de River.

“Tengo plena confianza en River. Estoy con mucha esperanza y convencimiento. Además, si no fuera así, no sería el presidente de River. Vos no podés ser presidente de River y pensar que no podés dar vuelta un partido 1 a 0”, concluyó D’Onofrio.

River enfrentará este martes en Porto Alegre a Gremio por la segunda semifinal de la Copa Libertadores en busca del triunfo que lo deposite en la final a la espera del ganador de Boca (2) y Palmeiras de Brasil (0).