Angelito fue invitado a visitar la cancha de River

Angelito Ortega, un joven Dawn muy querido en la ciudad de Gral. Güemes, cuya popularidad tuvo repercusión nacional al hacerse viral una imagen que lo muestra vestido de Spiderman durante los festejos por el Día del Niño, recibió una invitación por parte del presidente del Club River Plate, para que visite el estadio monumental de Núñez.

Angelito tiene 39 años y desde muy pequeño recibió una gran estimulación para superar las dificultades que le plantea el síndrome. Fue alumno de la escuela especial Julio Cintioni y cuando egresó fue incorporado a la planta de trabajadores del municipio, allí se desempeña actualmente realizando tareas de cadetería.

Su facilidad para sociabilizar le permite incorporarse a distintas actividades superando en mucho casos sus propias limitaciones. Su papá, Juan de Dios Ortega, a quien perdió hace un par de años, fue boxeador y le transmitió ese gusto por el boxeo, si bien no puede practicarlo le gusta todo lo relacionado con este deporte y en varias oportunidades subió al ring para mostrar sus habilidades en rounds de exhibición.

Bombero voluntario

Desde hace cinco años es miembro del cuerpo de Bomberos Voluntarios Manuel Belgrano, donde no participa de los operativos en siniestros, pero sí de toda otra actividad a las que son invitados. Una imagen suya que se hizo viral atrajo el interés de medios nacionales, lo que le valió una gran popularidad. “Yo tengo muchos amigos, muchos de ellos son bomberos tanto de nuestro país como de países vecinos, recibí muchos llamados por Angelito, es que realmente es un niño lleno de inquietudes y ternura, lo que me da mucha satisfacción es que su imagen se conoció desde lo humano y no desde alguna necesidad, porque no las tiene”, expresó el comandante Juan Carlos Palma, jefe de Bomberos.

Angelito Ortega es fan de River Plate, sus limitaciones con el lenguaje verbal lo supera con el lenguaje gestual, la seña de la banda en el pecho es un factor común en toda conversación con amigos.

“Se comunicaron conmigo del club River Plate y me informaron que tienen todo listo para recibir a Angelito, no me dieron fecha pero imagino que será pronto, sé que es uno de sus grandes sueños, esto es algo inesperado, ya que no hicimos ningún pedido, fue algo espontáneo del club”, contó Palma satisfecho.

Angelito es hijo único y sus padres lo concibieron cuando, ya por la edad de ambos, habían perdido las esperanzas. Ángel fue el sostén de la familia y debido a su fortaleza pudo hacerse cargo de su papá cuando las enfermedades propias del tiempo lo debilitaron.

Hoy cuida de su mamá, Olga Vásquez, sale con ella a todos lados y la ayuda a subir al colectivo o remis, realiza las tareas pesadas del hogar, es realmente el hombre de la casa, toda la preparación y formación que sus padres le dieron desde chico le permiten hoy ser totalmente independiente.

Se lo puede ver en las mañanas realizando algún encargo, conoce de responsabilidades aunque se distrae con facilidad con cualquier amigo. Angelito fue siempre un personaje de Güemes, hoy su imagen e historia trascendieron las fronteras de su ciudad y esa pequeña fama le está abriendo las puertas hacia uno de sus sueños: ingresar al Monumental y conocer a todo el plantel millonario.