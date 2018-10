Barros Schelotto: “No nos vamos a meter atrás”

El entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto aseguró que Boca no se va a ‘meter atrás‘ en el partido en el cual visitará a Cruzeiro por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

“Sabemos que tenemos una ventaja, pero no nos vamos a meter atrás”, señaló en diálogo con TNT Sports, a la vez que reveló: “Nos tenemos que dedicar a preparar un partido para ganarlo o al menos no perderlo para clasificar”.

Además el técnico de Boca remarcó: “No me preocupa lo que hayan dicho, me preocupa el rendimiento de Boca. Sabemos que es Copa Libertadores y que el Mineirão es mítico. Allí el fútbol brasileño tuvo grandes victorias y grandes derrotas”.

Al ser consultado acerca del tema arquero, Barros Schelotto manifestó que “hasta el viernes” no se va a “definir nada”, tras lo cual opinó de la jugada del penal de Javier Pinola a Martín Benítez en el partido entre River e Independiente.

“Prefiero no entrar en la polémica de esa situación. Es un partido que deben opinar los periodistas o hinchas, no hablar el técnico de Boca”, aseveró.

Asimismo añadió: “Es verdad que con respecto al VAR genera confusión con lo que pasó con nosotros. El referí ratifica lo que vio en cancha y luego una persona de Conmebol le da la posibilidad de jugar a Dedé, pero está en el reglamento, en las posibilidades y lo respetamos”.