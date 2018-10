Malas noticias para River: Palacios está desgarrado

Las malas noticias no tardaron para llegar a River Plate, luego de la victoria ante Independiente por la Copa Libertadores. Exequiel Palacios, uno de los mejores hombres en el plantel que conduce Marcelo Gallardo, sufrió un desgarro grado dos, por lo que se presuma que está inactivo al menos 20 días.

Si evoluciona favorablemente no tendía inconvenientes para enfrentar a Gremio en la primera semfinal de la Copa Libertadores.

“Terminé con molestia con el aductor izquierdo, vine a hacerme los estudios, a esperar ver qué sale. Sentí una molestia leve, espero que no sea nada”, dijo el juvenil millonario, tras salir del Centro Rossi.

La molestia la sintió en el primer tiempo del 3 a 1 sobre rojo, que clasificó al River a semi del torneo continental.

Lo que quedó confirmado con esta lesión es que Lionel Scaloni no podrá contar con el mediocampista para los amistosos en Arabia Saudita ante Irak (11/10) y Brasil (16/10).