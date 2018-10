Julio Montero: “Tratamos de hacernos fuertes ”

El firme compromiso que asumieron los jugadores de Juventud Antoniana para jugar el Federal A es para sacarse el sombrero, porque, a pesar de que la dirigencia no cumplió con la promesa de pago que propusieron la semana pasada, el plantel anoche lo mismo viajó a Misiones para jugar mañana frente Crucero del Norte.

El complicado tema económico que hoy vive el club de la Lerma no escapa a una cruda realidad y qué mejor reflejo que la respuesta del chaqueño Julio Montero ante la consulta de El Tribuno: “Justamente, hoy (por ayer) iba a haber novedades, pero todavía no trasmitieron nada. Quedaron en comunicarnos algo para la tarde, pero todavía no nos avisaron nada”, explicó.

Con respecto a si peligraba el viaje a Misiones, el jugador respondió: “No, no. Nosotros vamos a ir a jugar. Se va a hacer difícil, pero de ir a jugar vamos a ir, de eso no hay dudas”.

Para Monteros la tranquilidad en este aspecto es fundamental. “Es una situación complicada que está pasando el club. Nosotros tratamos de hacernos fuerte como grupo. Tratamos de sacar un resultado que entusiasme a la gente, para que ellos vayan a la cancha y que todos juntos tratemos de sacarlo adelante”, describió.

Con respecto al partido con Crucero, dejó esta impresión: “Creo que va a ser un partido muy duro, como vienen siendo todos. Desde mi punto de vista es la zona más complicada del torneo Federal A. La idea es ir a buscar los tres puntos, después, de acuerdo a como se presente, traer un punto luego de un viaje tan largo no estaría mal”.

El volante central se lamentó del empate con Chaco For Ever. “La idea es tratar de repetir lo que hicimos con For Ever, ese el camino. Pero tuvimos la mala suerte que empatamos. Mas bien merecimos ganar y nos tocó injustamente quedarnos con un empate. Así que ahora iremos a Misiones en busca de los tres puntos”.

Cuando Monteros llegó, una lesión le jugó una mala pasada. “Cuando me fracturé el hombro no hice pretemporada. Tuve esa mala suerte y era normal que los primeros dos partidos o tres me cueste agarrar ritmo. Ahora, gracias a Dios, me siento mejor, con más ritmo y esa es la idea. Se que todavía puedo dar más”, declaró.

Los 11 titulares

Juan Mulieri; Leandro Gogna, Juan Cárdenas, Pablo Russo y Facunto Castro; Francisco De Souza, Julio Montero, Gustavo. Mendoza, Claudio Acosta; Gustavo Ibáñez y Leandro Zárate, es la formación de Juventud que empató el viernes con Chaco For Ever y que el DT Gustavo Módica confirmó para enfrentar mañana a Crucero del Norte en Misiones.