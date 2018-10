Kike Teruel sufrió el cuarto robo en su casa

El músico integrante del popular grupo folclórico Los Nocheros Kike Teruel volvió a sufrir un robo en su domicilio ubicado en el barrio Tres Cerritos de esta capital. Según le contó el artista a El Tribuno, se trata del cuarto robo que padece desde junio del año pasado, exponiendo niveles de inseguridad preocupantes con vecinos cansados de la situación que tienen que atravesar.

Desde hace un tiempo considerable a esta parte la inseguridad no distingue entre sectores.

Además de atacar la vivienda del artista, muchos de los vecinos, la mayoría, también tuvo que soportar algún hecho delictivo en su contra.

"La verdad que están robando demasiado por esa zona, entraron casi en todas las casas de la esa cuadra, pero a mí parece que me tomaron de gil", expresó indignado el músico de Los Nocheros.

En las cuatros oportunidades que el o los ladrones ingresaron a la casa de Teruel, en todas rompieron la puerta principal de ingreso y fueron directamente a la habitación del músico. "Al parecer buscan dinero en efectivo por eso no se llevan otras cosas".

La víctima sostuvo que solo en una oportunidad, "la segunda vez en octubre del año pasado", fue que se llevaron dinero en efectivo. "Era la única vez que tenía plata en casa", explicó.

El cantante salteño vive atrás de lo que era el boliche bailable Line Out Disco, una zona que solía gozar de cierta seguridad hasta hace un tiempo no muy lejano: "La última vez entraron cerca de las 22, forzaron dos puertas y desarmaron mi habitación. Siempre lo mismo, rompen la puerta y dan vuelta mi habitación". La bronca y el enojo están a flor de piel, no es para menos dado que es la cuarta vez que ingresan a su casa.

La gravedad de los hechos radica no solo en el número de veces que ingresaron al domicilio del nochero -y el resto de las casas lindantes-, también en la impunidad con la que actúan.

Los delincuentes insisten en buscar dinero en efectivo en sus robos.

Hasta el momento solo hubo daños materiales, sin embargo Teruel como sus vecinos temen que ocurra algo más grave.