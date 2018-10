Pese a las campañas, los salteños demoran en ir al hospital por un ACV

"Estadísticas nacionales advierten que cada 9 minutos ocurre un accidente cerebro vascular en el país", advirtió el médico Emilio Benítez, presidente de la Fundación Lucens que anoche llevó adelante una jornada de concientización en el centro de la ciudad.

Pasadas a las 19.30, el Cabildo Histórico y el monumento a Güemes fueron los dos edificios que se iluminaron de naranja, para sumarse a la campaña de concientización sobre los accidentes cerebro vasculares, en el Día Mundial del ACV.

El neurocirujano Benítez alertó que pese a las campañas de prevención y las atenciones gratuitas que se realizan en la fundación y los hospitales, los ACV se multiplican y, peor aún, la población no advierte sobre la necesidad de llegar a tiempo a una atención médica ante los primeros síntomas.

"Cuando tengo fuertes dolores de cabezas, no logro mantener el equilibrio, me pierdo o no puedo controlar mis articulaciones, es un tema que no puedo dejar para mañana. En esto las tres primeras horas son primordiales", expresó el profesional, especialista en esta dolencia y que promueve su detección a tiempo, desde 2006 en Salta.

Emilio Benítez se especializó en neurocirugías y cuando volvió a Salta en 2006 advirtió que era el único que realizaba en la provincia la técnica endovascular. "Cuando traté de promover esto en algunos hospitales públicos, en aquel momento, me di con algunos inconvenientes. Entonces decidí formar la fundación Lucens que ya tiene 8 años de vida", contó el profesional que cuenta con un equipo fijo de cinco profesionales que trabajan en la atención posterior al ACV.

El presidente de la institución advierte que los ACV son la primera causa de discapacidad, y la segunda causa de muerte en la población nacional. Lamentablemente y pese a las campañas que se llevan adelante desde Salud Pública, la mayoría de la gente no conoce los síntomas para la detección y atención a tiempo de un accidente cerebro vascular pero además tampoco toma conciencia sobre los cambios de estilo de vida que debe llevar adelante para evitar esta dolencia.

Desde la fundación Lucens se llevan adelante campañas de prevención, a través de la atención gratuita en distintos centros de salud de la provincia.

"Hace dos años, la técnica endovascular fue reconocida mundialmente como válida para destapar arterias. Al ser los únicos en Salta que la practicábamos, trajimos toda la aparatología pero esto no sirve si la gente sigue llegando tarde. Es por eso que se sumó un 0800, para llamar en caso de emergencia y se equipó una ambulancia, también gratuita. Pero la gente sigue sin darle el peso que merece la enfermedad", expresó el doctor con preocupación.

Dolencia devastadora

Si bien no se cuenta con estadísticas oficiales, desde la Organización Mundial de la Salud advierten que el 20 por ciento de quienes sufrieron un ACV fallece. Un mismo número queda con secuelas gravísimas, otro 20 por ciento con secuelas moderadas, otro 20 por ciento con daños leves y solo el resto queda sin secuelas.

En lo que respeta a edades, la dolencia puede afectar desde los 5 meses de vida hasta a los 90 años, pero se registra en un mayor número en los adultos mayores de 50 años.

Historias de personas afectadas por el ataque

Norma Balderrama asistió ayer al acto que se realizó en la vereda del Cabildo Histórico. Allí, la fundación Lucens levantó un inflable en forma de cerebro donde se podía apreciar algunos conceptos relacionados con el ACV, cómo prevenirlo y cómo tratarlo.

Norma tuvo la experiencia de haber tenido dos familiares víctimas de una accidente cerebro vascular. Estos casos son testigos de las diferencias y calidad de vida que se pueden alcanzar luego de un ACV que se trata a tiempo. El mayor de sus hermanos, según relató Norma, no logró recuperarse, y su salud sufre un deterioro constante. En el caso de Rubén, el segundo caso, la situación se atendió a tiempo, fue operado y en la actualidad ya puede caminar y logra comunicarse.

Cuando Rubén sufrió el ACV, el médico Benítez estaba en Buenos Aires, pero igualmente se encargó de que los miembros de la fundación se hicieran cargo.

A Rubén se le detectaron cuatro aneurismas, que lograron controlarse, y uno fue llevado a cirugía.

Norma recuerda que al momento de resolverse la cirugía, Benítez se encargó de reunirse con la familias y explicar el procedimiento al que Rubén sería sometido, cuáles serían las consecuencias, los controles y el tratamiento posterior.

"Fue muy claro sobre los tiempos de los controles posteriores a la cirugía y lo que debíamos esperar. Pero todo salió bien y acá estamos", expresó Norma.

Horas claves

Luego de un accidente cerebro vascular, las tres primeras horas de atención luego de que se presente el primer síntoma son claves. El paciente que llega a tiempo es sometido a una tomografía, y otros estudios que se realizan en menos de dos horas, lo que deja el margen de una hora para poder llevar adelante un tratamiento, que evite que las afecciones que provoca un ACV se multipliquen y sean, en algunos casos, irreversibles.

"No es lo mismo que te destapen una arteria a los 20 minutos del ACV, que a las cinco horas. El daño ya está. Cada 15 minutos se genera un daño", explicó Benítez.