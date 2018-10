Solari: “Estoy con muchas ganas de arrancar y revertir la situación”

Santiago Solari, nuevo entrenador del Real Madrid, aseguró que tiene “muchas ganas de arrancar y revertir la situación”, tras las sucesivas derrotas que llevaron a la destitución de Julen Lopetegui.

En su primera conferencia de prensa al frente del conjunto merengue, Solari apenas dio pistas de lo que hará, más allá de poner el énfasis en su confianza en el plantel, aunque sí dio a entender que se enfocará en la recuperación emocional de sus dirigidos.

“La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones (huevos)”, respondió el técnico argentino, sin rodeos, cuando le preguntaron cómo iba a enfrentar al modesto Melilla en el cruce por la ida de 16avos de final de la Copa del Rey, que será su debut en el banco merengue.

Consultado sobre su objetivo como DT, el flamante entrenador interino respondió tajante: ‘Ganar‘.

Solari, a sus 42 años, toma así las riendas de uno de los mayores equipos del mundo, en donde se destacó durante cinco temporadas como integrantes del equipo Galactico, junto con Zinedine Zidane y David Beckham.

El ex futbolista argentino, procedente del Castilla, el segundo equipo del Real Madrid, fue designado entrenador interino mientras el club busca un sustituto definitivo para Lopetegui.

No obstante, es sabido que no dejará pasar su oportunidad, al menos para dejar una buena imagen, ya que lleva varios años preparándose como entrenador. Dirigir al Real Madrid era uno de sus grandes sueños.

A pesar de ello, Solari, quien dio sus primeros paso en Primera en River Plate, pasó por el Atlético de Madrid, el Real Madrid e Inter de Milan, entre otros, evitó referirse a su situación de transitoriedad.

“Todos estamos de paso en la vida, y en esta profesión se ve más, va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día, lo que hacemos y la ilusión que le ponemos. También es así para los futbolistas, con otros ritmos”, aseguró.

“Lo importante es lo que haces en cada entrenamiento, en cada partido, lo que das en cada minuto. Es lo que importa”, añadió el DT, quien dijo estar “con muchas ganas de arrancar y revertir la situación” del equipo.

Según develó, se encontró con un equipo que está “dolido”, pero “con ganas de salir a ganar”.

“Este es un grupo de campeones, de guerreros, que han ganado muchas cosas”, insistió.

“La situación no es fácil, pero los vi con muchas ganas de revertirlo”, completó Solari, antes de recordar que “en los momentos delicados es cuando se ve el carácter”.