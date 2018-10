Cachorros y Central Norte cosecharon dos campeonatos

Los clubes comenzaron a cosechar los logros más importantes de la temporada del torneo de divisiones inferiores, que el fin de semana pasado completó el fixture casi en su totalidad en las diferentes categorías.

Hasta aquí, Cachorros y Central Norte son las instituciones que sobresalieron sobre el resto, encabezan la lista de logros con dos títulos cada uno.

Juventud Antoniana ocupa el segundo lugar tras obtener un título y restan dos categorías por definir a sus nuevos campeones.

Cachorros, en tercera división, tuvo un desempeño casi perfecto, terminó invicto y ratificó porqué es el mejor al supera a Sanidad por 5 a 1.

La campaña de Central Norte en cuarta división también fue muy buena, no conoció la derrota en todo el torneo y es un digno campeón.

En la quinta, Juventud Antoniana, que se había asegurado el primer puesto con antelación, perdió el clásico con el cuervo 4 a 2, y se despidió del campeonato con este resultado.

El título en sexta división continúa vacante y varios equipos tienen posibilidad de adjudicárselo. Esta categoría debe completar la séptima fecha pendiente.

Central Norte (15), que lidera las posiciones, deberá enfrentar a Juventud Antoniana (13), uno de sus escoltas que tiene chances de quedase con el título. El santo está obligado a ganar para mantener intactas las posibilidades de lograr el campeonato, ya que todavía tiene un partido pendiente con Gimnasia y Tiro (14), otro equipo que luchará hasta el final por el título. El albo enfrentará en el pendiente a San Martín.

En la séptima división, Central Norte mostró una notoria supremacía sobre sus rivales, ganó seis de siete partidos y solo igualó en una oportunidad. Los festejos azabaches por este nuevo título fueron dobles ya que se despidieron de la Copa de Oro con una buena victoria en el clásico contra Juventud por 1 a 0.

El tricolor tuvo otro destacado desempeño en la octava división, en la que se coronó, con justicia, como flamante campeón pese a igualar con Sanidad 2 a 2. La diferencia de puntos que sacó a lo largo del torneo fueron determinantes para que Cachorros pueda dar la vuelta olímpica.

En el clásico de cuervos y santos no lograron marcar la diferencia e igualaron 0 a 0.

La novena es otra de las categorías que por ahora no tiene dueño, debe completar la totalidad de la tercera fecha.

Libertad, único dueño de las posiciones, es el principal candidato a lograr el título, ya que tiene a favor una diferencia de dos puntos. Cachorros, escolta del líder, está obligado a ganar y aguardar que los gauchos de la terminal no sumen. En esta división, el clásico entre Central Norte y Juventud terminó igualados 1 a 1.

Tercera división

Equipos PJ G E P Ptos.

Cachorros 7 6 1 0 19

Gimnasia 7 4 2 1 14

C. Norte 7 4 1 2 13

Mitre 7 3 2 2 11

San Martín 7 2 2 3 8

Sanidad 7 2 0 5 6

Juventud 7 1 2 4 5

Libertad 7 0 2 5 2

Cuarta división

Equipos PJ G E P Ptos.

C. Norte 7 5 2 0 17

Gimnasia 7 4 3 0 15

Mitre 7 4 2 1 14

Sanidad 7 3 3 1 12

Cachorros 7 3 1 3 10

San Martín 7 1 2 4 5

Libertad 7 1 0 6 3

Juventud 7 0 1 6 1

Quinta división

Equipos PJ G E P Ptos.

Juventud 7 5 1 1 16

Gimnasia 7 4 3 0 15

C. Norte 7 5 0 2 15

Sanidad 7 3 2 2 11

Cachorros 7 3 0 4 9

Libertad 7 2 1 4 7

San Martín 7 1 1 5 4

Mitre 7 1 0 6 3

Sexta división

Equipos PJ G E P Ptos.

C. Norte 6 5 0 1 15

Gimnasia 6 4 2 0 14

Juventud 5 4 1 0 13

Sanidad 6 3 1 2 10

Cachorros 7 3 0 4 9

Mitre 6 1 2 3 5

Libertad 6 1 0 5 3

San Martín 6 0 0 6 0

Séptima división

Equipos PJ G E P Ptos.

C. Norte 7 6 1 0 19

Gimnasia 7 4 1 2 13

Cachorros 7 4 0 3 12

Juventud 7 3 2 2 11

Libertad 7 3 0 4 9

Mitre 7 2 1 4 7

Sanidad 7 1 3 3 6

San Martín 7 1 0 6 3

Octava división

Equipos PJ G E P Ptos.

Cachorros 7 5 2 0 17

Juventud 7 4 3 0 15

Sanidad 7 4 3 0 15

C. Norte 7 2 3 2 9

San Martín 7 2 2 3 8

Gimnasia 7 1 3 3 6

Libertad 7 1 0 6 3

Mitre 7 0 2 5 2

Novena división

Equipos PJ G E P Ptos.

Libertad 6 6 0 0 18

Cachorros 6 5 1 0 16

Mitre 6 3 1 2 10

C. Norte 6 2 2 2 8

Gimnasia 6 2 1 3 7

Juventud 6 2 1 3 7

Sanidad 6 1 0 5 3

San Martín 6 0 0 6 0