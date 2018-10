El Frente Grande, en un laberinto

Las elecciones en el Frente Grande salteño no produjeron un aluvión de votos pero, a pesar de todo, aún no fueron oficializadas las nuevas autoridades. El sábado 20 de octubre, la sede de Alvarado y Gorriti fue escenario de incidentes, con algún hecho de violencia, protagonizados por los ganadores del comicio y un grupo de oficialistas que no querían entregar la sede.

La ocupación fue compulsiva por cuanto las autoridades nuevas no fueron proclamadas todavía y el caso se encuentra a consideración del juez federal con competencia electoral, Julio Bavio.

En esos incidentes, un hombre identificado como "Toro" Viñabal golpeó al afiliado Franco Cuevas. La conducción provincial consideró que se trató de un "acto patoteril" y responsabilizó a Elia Fernández y a Mónica Sánchez por la presencia de ese grupo en la sede. El titular saliente, Fabián Sandoval, había convocado a elecciones en la provincia.

La lista de Sandoval, "Otro país es Posible", confrontó con la Azul y Blanca de Diego Saravia, Jaime Justiniano, César Sisterna y Elia Fernández. Esta última lista se impuso por 254 votos a 206, con la particularidad que la de Sandoval ganó por muy pocos votos en Capital, en Tartagal, Rivadavia, etc. Azul y Blanca se impuso por abrumadora diferencia en Orán (134 a 37), con lo que obtuvo la conducción de la Mesa Provincial, donde la minoría, en virtud de la aplicación del sistema D'Hont, correspondió a la lista de Sandoval. En la Asamblea Provincial, en cambio, se impuso Otro País es Posible. La Carta Orgánica establece que las alianzas electorales las determina la Asamblea Provincial. Si bien el Frente Grande no representa hoy un fuerte caudal electoral, hay en su seno dos corrientes antagónicas. La línea de Sandoval ratifica su voluntad de integrarse al kirchnerismo de Unidad Ciudadana, mientras que Azul y Blanca toma distancia de esa corriente. Sin embargo, nada cambiará la historia, aunque el otrora representativo frente de izquierda promete ahora asambleas con debates intensos.