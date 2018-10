"La Justicia tiene que investigar a fondo"

Hasta donde se sabe, la Arquidiósesis de Salta no efectuó ninguna presentación en la Justicia cuando tomó conocimiento del abuso que denunció Juan Carlos García. Según el exmonaguillo, el primero que lo supo fue el exarzobispo Moisés Blanchoud cuando su madre se reunió con él y le contó lo que había pasado. Tampoco lo hizo en 2016, cuando García insistió con las acusaciones contra Lamas y se resolvió iniciarle un juicio eclesiástico.

Consultado sobre el caso, el abogado penalista Marcelo Arancibia explicó que "en un sistema democrático, la única justicia que vale es la que ejercen los jueces y funcionarios que juran ante la Constitución". Y remarcó: "No hay otra justicia". Respecto al juicio eclesiástico, señaló que "es simplemente un trámite administrativo, como hace la Policía cuando algún efectivo delinque, pero en ninguno de los casos lo que resuelvan tiene efecto legal".

También se refirió a lo que ocurre cuando frente a un flagrante delito no se da intervención a la Justicia. "El Código Penal establece que cuando pasan estas cosas, la persona, las personas o quien fuere, incurre en el delito de encubrimiento", dijo. Arancibia aclaró que no podía dar una opinión del caso que involucra al ahora excura Lamas porque no conoce el estado de la causa.

"Yo puedo hablar de cómo es el procedimiento jurídico", apuntó. Sin embargo, el reconocido penalista sostuvo: "Al tratarse de casos de extrema gravedad, lo mejor que puede pasar es que la Justicia investigue en profundidad las denuncias porque todos somos iguales ante la ley".